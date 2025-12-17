NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス)は、2026年1月1日からの「ブロードバンドユニバーサルサービス制度（以下 本制度）」の運用開始に伴い、以下の通りお知らせします。

本制度は、離島・山間地などの地理的条件により、人口減少地域における光ファイバー基盤の維持が今後課題となることを踏まえ、令和4年改正電気通信事業法など（令和5年6月16日施行）に基づき、不採算地域などにおけるブロードバンドサービスの提供を確保するために必要な費用の一部を、固定ブロードバンドサービス事業者、モバイルブロードバンドサービス事業者など通信事業者全体で応分に負担し合う制度です。

NTTドコモビジネスでは、本制度の趣旨に鑑み、弊社の対象サービスをご利用いただいているお客さまに対して、ご利用の回線数に応じ公平なご負担をお願いすることとし、「ブロードバンドユニバーサルサービス料」として請求をさせていただきます。

お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。





1.請求方法

2026年においては、3月ご利用分※1のみ「ブロードバンドユニバーサルサービス料※2」として1回線あたり2.2円※3/月 (税込)をご請求します。

2027年以降の請求方法については、現時点においては未定です。別途弊社オフィシャルサイトにてご案内します。





2. 対象サービス

別紙をご参照ください。 [別紙：対象サービス]









※1：回線単価は、ブロードバンドユニバーサルサービス支援機関として指定されている一般社団法人電気通信事業者協会（以下 TCA）が算定します。詳細は、TCAのホームページ（https://www.tca.or.jp/broadband-universalservice/）をご確認ください。

※2：請求書では、「ブロードバンドユニバーサルサービス料」または「BBユニバ料」として表記します。

※3：請求時期はサービス種別により異なります。

*株式会社NTTドコモが提供するサービス（NTTドコモビジネス株式会社が代理人として保有する契約締結権限、および包括的な業務受託にもとづき販売するサービス）のブロードバンドユニバーサルサービス料についてはNTTドコモの報道発表（https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2025/12/17_00.html）をご確認ください。

















【別紙】請求の対象サービス

FTTH※1アクセスサービス、携帯電話アクセスサービスなどを用いた固定ブロードバンドサービス・モバイルブロードバンドサービスなどが対象となります。

※1：FTTHとは、光ファイバーによるデータ通信サービスで、Fiber to the Homeの略称です。

※2：2025年12月17日時点における主な対象サービスです。サービスによっては、コースなどにより請求の対象外となる場合があります。また、今後の対象サービスについては、変更となる場合があります。

※3：モバイル回線の3Gアクセスは、請求の対象外となります。