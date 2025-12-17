不老長寿テックの研究開発を展開するTAZ Inc.(株式会社たづ、代表取締役社長：高橋 祥子、本社：東京都文京区、以下 TAZ)は、ウェルエイジング経済フォーラム主催「Well-being＆Age-tech 2025 Award」において、優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。本アワードの授賞式は、ウェルエイジング経済フォーラムの開催にあわせて2025年12月16日に行われました。





ウェルエイジング経済フォーラム Well-being＆Age-tech 2025 Award





本アワードは、健康寿命の延伸や高齢社会の課題解決に資する先進的な取り組みを表彰するもので、TAZが進める「老化細胞に着目した食品による新しい加齢制御アプローチ」が、科学的独自性、社会実装性、包摂性の観点から高く評価されました。





鈴木農林水産大臣による賞状授与





TAZは、加齢に伴い体内に蓄積する老化細胞が慢性炎症や臓器機能低下などに関与する点に着目し、食品成分による老化細胞制御技術を独自に開発・研究しています。医薬品ではなく一般食品として活用できる点を特長とし、日常生活に取り入れやすい「食によるウェルエイジング」の実装を目指しています。本取り組みは国連が掲げる「The Decade of Healthy Ageing 2021-2030」の理念とも合致し、誰もが年齢や背景に関わらず健康と向き合える社会づくりへの貢献が期待されています。





TAZは今後も、大学発スタートアップとしての研究力と社会実装力を活かし、科学技術イノベーションによる持続可能なウェルエイジング社会の実現に取り組んでまいります。









＜ウェルエイジング経済フォーラム Well-being & Age-Tech Awardとは＞

ウェルエイジング経済フォーラムは、超高齢社会における「健康」「経済」「社会」の持続可能なあり方を探求し、産学官連携による新たな価値創出を目指すプラットフォームです。

Well-being & Age-Tech Awardは、その理念のもと、健康寿命の延伸、加齢課題への革新的アプローチ、包摂性・展開性を備えた優れた取り組みを表彰することを目的として創設されました。研究開発段階にとどまらず、社会実装や事業化の視点を重視している点が特徴です。









■会社概要

会社名 ： TAZ Inc.(株式会社たづ)

所在地 ： 東京都文京区本郷3-38-10 BIZComfort本郷38

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 祥子

事業概要： 抗老化関連の研究開発・商品企画開発

企業URL ： https://taz-co.jp/