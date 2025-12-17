リズム×ローグライクアクション『ラタタン』(開発：Ratata Arts)は、12月に大型アップデート「ダークラタタン襲来」を実施します。

また、本アップデートの発表(PR)に合わせて、内容を紹介するアップデートPVも公開します。

さらに、12月19日よりSteamウィンターセール2025にも参加します。





Main Visual





■Steamウィンターセール2025

2025年12月19日(金)午前3時～ 2026年1月6日(火)午前3時

期間中、『ラタタン』を 15％OFF でご購入いただけます。

Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2949320/Ratatan/









■12月アップデート「ダークラタタン襲来」

配信日：2025年12月25日(木)予定

ダークラタタンに関連するイベントが本格的にスタートし、エピソードが大きく進行するアップデートです。

今回のPR公開に合わせて、12月アップデート「ダークラタタン襲来」の内容をまとめたアップデートPVを公開します。

ダークラタタン戦やイベント演出など、アップデートの雰囲気を映像で確認できます。





PV URL： https://youtu.be/pSjuXYIrbhk





アップデート内容(予定)

エピソード2開放(イベントパート)

W5クリア後、新たな物語イベントが開始。





01





ダークラタタン戦(バトルパート)

ダークコブンを指揮する特殊ギミックを持つ高難度ボス。





02





03





04





05





ラタカルタ新要素「デュオ」

複数属性のエレメンタルフォースを一定値まで上げると、

強力な「デュオラタカルタ」を獲得できるチャンスが発生する。





06





新機能「女神のなんでもガチャット」

不要装備・アクセ・素材をポイント化して回すリサイクルガチャ。

限定アイテムも排出。





07





08





マルチプレイ改修

任意の部屋入室、リスト更新ボタンなどを追加。

ランダムマッチロビーを改善。





09





新レジェンダリーアクセサリ

ランダムな“デコルン効果”が付与される新レアリティを追加。





10





11









■製品情報

タイトル ： RATATAN(ラタタン)

対応機種 ： PC/ PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

Nintendo Switch(TM)/Xbox Series

発売日 ： 2025年9月19日

価格 ： 2,800円(Steamアーリーアクセス)

ジャンル ： リズムローグライクアクション

プレイ人数(オフライン)： 1人

プレイ人数(オンライン)： 1-4人

表示対応言語 ： 日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)

韓国語／フランス語／ドイツ語／イタリア語

ポルトガル語／スペイン語

発売元 ： Game Source Entertainment

開発元 ： TVT / RATATA ARTS

CERO ： 審査予定

権利表記 ： (C) 2025 Ratata Arts Co. Ltd.

All rights reserved.

Published by Game Source Entertainment.