『ラタタン』12月アップデート「ダークラタタン襲来」
リズム×ローグライクアクション『ラタタン』(開発：Ratata Arts)は、12月に大型アップデート「ダークラタタン襲来」を実施します。
また、本アップデートの発表(PR)に合わせて、内容を紹介するアップデートPVも公開します。
さらに、12月19日よりSteamウィンターセール2025にも参加します。
Main Visual
■Steamウィンターセール2025
2025年12月19日(金)午前3時～ 2026年1月6日(火)午前3時
期間中、『ラタタン』を 15％OFF でご購入いただけます。
Steamストア
https://store.steampowered.com/app/2949320/Ratatan/
■12月アップデート「ダークラタタン襲来」
配信日：2025年12月25日(木)予定
ダークラタタンに関連するイベントが本格的にスタートし、エピソードが大きく進行するアップデートです。
今回のPR公開に合わせて、12月アップデート「ダークラタタン襲来」の内容をまとめたアップデートPVを公開します。
ダークラタタン戦やイベント演出など、アップデートの雰囲気を映像で確認できます。
PV URL： https://youtu.be/pSjuXYIrbhk
アップデート内容(予定)
エピソード2開放(イベントパート)
W5クリア後、新たな物語イベントが開始。
01
ダークラタタン戦(バトルパート)
ダークコブンを指揮する特殊ギミックを持つ高難度ボス。
02
03
04
05
ラタカルタ新要素「デュオ」
複数属性のエレメンタルフォースを一定値まで上げると、
強力な「デュオラタカルタ」を獲得できるチャンスが発生する。
06
新機能「女神のなんでもガチャット」
不要装備・アクセ・素材をポイント化して回すリサイクルガチャ。
限定アイテムも排出。
07
08
マルチプレイ改修
任意の部屋入室、リスト更新ボタンなどを追加。
ランダムマッチロビーを改善。
09
新レジェンダリーアクセサリ
ランダムな“デコルン効果”が付与される新レアリティを追加。
10
11
■参考リンク
Steamストア
https://store.steampowered.com/app/2949320/Ratatan/
ロードマップ
https://store.steampowered.com/news/app/2949320/view/706624027566801323
アーリーアクセスFAQ
https://store.steampowered.com/news/app/2949320/view/706624027566801483?l=japanese
■Game Source Entertainmentについて
Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。
これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。
■Game Source Entertainment及び。商品の詳しい情報は、こちら
GSE公式 HP
https://gamesource-ent.jp/
X(旧Twitter)
https://twitter.com/gamesource_ent
YouTube GSE チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA
GSE JP公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg
GSE ユーザーサポート
support@gamesource-ent.jp
■製品情報
タイトル ： RATATAN(ラタタン)
対応機種 ： PC/ PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5
Nintendo Switch(TM)/Xbox Series
発売日 ： 2025年9月19日
価格 ： 2,800円(Steamアーリーアクセス)
ジャンル ： リズムローグライクアクション
プレイ人数(オフライン)： 1人
プレイ人数(オンライン)： 1-4人
表示対応言語 ： 日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)
韓国語／フランス語／ドイツ語／イタリア語
ポルトガル語／スペイン語
発売元 ： Game Source Entertainment
開発元 ： TVT / RATATA ARTS
CERO ： 審査予定
権利表記 ： (C) 2025 Ratata Arts Co. Ltd.
All rights reserved.
Published by Game Source Entertainment.