アジア最大級のヨガイベント「ヨガフェスタ」を運営する株式会社ヨガタウン(東京都渋谷区、代表取締役：綿本 哲)は、2025年12月19日(金)の世界瞑想DAYから、冬至をへて含1月4日(日)のおよそ2週間にかけて、誰でも無料で参加できるオンラインヨガイベント第10回「YOGAWeek2025 at 冬至」を開催いたします。

世界の健康・ウェルネス市場は、2024年に約5.73兆ドル(約600兆円)規模に到達し、2033年には9兆ドルを超えると予測されています。さらに、ヨガ市場も世界的に拡大しており、2024年時点で1,137億ドルを突破、2030年には1,675億ドルに成長する見込みです(Global Wellness Institute出典)。

瞑想アプリや睡眠改善サービスなど、メンタルウェルネス領域も急拡大しており、マインドフルネス・瞑想の重要性が世界的に高まっています。

こうした背景を受け、「ヨガを日常に」をテーマにオンラインで開催してきたYOGAWEEKが、2025年は初めて「冬至」×「年末年始」に特別開催いたします。





YOGAWeekサイトイメージ





■ 開催背景：「整える」ニーズがピークとなる年末年始

ウェルネスの最新トレンドでは、

・予防医療やセルフケア志向の高まり

・睡眠改善・ストレス緩和需要の急上昇

・マインドフルネスや瞑想市場の急伸

が顕著であり、特に冬至・年末は心身をリセットしたい人が年間で最も増えるタイミングです。

今年のYOGAWEEKは、冬至(12月21日)と、心の平和を祈る国際DAYである「世界瞑想DAY」(12月31日)という2つの象徴的な日を内包した特別期間で開催。

「一年の節目に自分と向き合いたい」

「新しい年を整えた心身で迎えたい」

というニーズに応える、日本最大級のオンライン・ウェルネス週間となります。









■ YOGAWEEK 2025〈冬至〉開催概要

開催期間 ：2025年12月21日(冬至)～2026年1月4日(年始)

形式 ：オンライン(Zoom / Live配信)

参加費 ：無料(一部プレミアム企画除く)

対象 ：初心者から指導者まで、すべてのヨガ・瞑想・ウェルネス愛好者

コンセプト：「ととのう、その先へ。」

特徴：

・年末年始の特別プログラム(除夜のヨガ・108太陽礼拝・国際瞑想デーセッションなど)

・睡眠・メンタルケア・ストレスマネジメントに特化したクラス

・世界的トレンドである“ヨガ×瞑想×睡眠改善”の統合アプローチ









■ プログラムの特徴：世界トレンド“ヨガ×瞑想×睡眠”を一つに

現代のウェルネス市場では次の領域が特に注目されています。

・マインドフルネス瞑想：ストレス軽減・集中力向上

・睡眠ウェルネス：ヨガニドラ、リストラティブヨガが人気

・オンライン×個別最適化：アクセス性と継続率向上

YOGAWEEK〈冬至〉では、これらを含んだ数多くのクラスが提供される予定：

・「国際瞑想の日」特別瞑想セッション

・冬至の“陰”に寄り添うヨガニドラ

・年末デトックスヨガ

・年始の抱負を設定するマインドフルネスWS

・睡眠改善のための夜ヨガ

世界と日本のウェルネス市場が示す未来像に合わせ、よりホリスティックなウェルネス体験をお届けします。









■ ヨガ初心者も歓迎。すべてのプログラムを無料で開放

今回のYOGAWEEKは、ウェルネスをより身近に、一人でも多くの人に届けるため、一般参加を完全無料化。

世界市場で急伸する「デジタルウェルネス」「オンラインヨガ」の潮流を取り込み、自宅から気軽に参加できる、日本最大級のオンライン・ウェルネスイベントです。









■ 主催者コメント(例)

「冬至と世界瞑想DAYという、人が“内なる声”に耳を傾けやすい時期に、すべての人が心身をととのえ、新しい一年を迎える準備をする場をつくりたい。今、世界が求めているウェルネス価値を、オンラインで誰でも体験できます。」









■ 参加方法

YOGAWeek公式サイトから事前登録後、各クラスの配信URLをご案内します。

詳細・最新情報は公式WEBをご覧ください。





YOGAWEEK 2025 冬至 特設サイト

https://store.yogafest.jp/collections/2025-yogaweek-toji