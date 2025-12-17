1.実施の背景と目的（プレスリリースより再掲）消防・救急活動において、高温環境下での業務は熱中症のリスク要因となります。2025年6月1日からは労働安全衛生規則の改正により、熱中症対策の強化が求められています。本実証の目的は、消防隊員の安全管理体制を強化し、現場活動中の二次被害を防止することで、隊員の活動環境の向上を図ることです。2.実証概要・実施期間：2025年6月12日 ～ 2025年9月30日・実施場所：藤沢市消防局 藤沢市南消防署 消防隊・救助隊・救急隊 計13名・実施内容：ふたつのセンサーを上腕または前腕に装着し、隊員の深部体温・皮膚温・心拍数をリアルタイムに計測。計測データはスマートフォンおよびクラウドに送信され、暑熱負荷レベル（ヒートゾーン）を可視化。センサーは原則、入浴時を除き常時装着。・協賛企業：クルーズワークス株式会社（本社：東京都新宿区／取締役社長：池田 秀樹）https://www.crews-works.com/index.php3.主な結果・隊員ごとの暑熱負荷レベルには大きな差があった。また、危険ゾーンは概ね回避できた。・WBGT（暑さ指数）だけでは隊員毎のリスクを判断できず、Heat Aidによる個別モニタリングの有効性を確認。・隊員アンケートでは「体感と計測値が完全一致または、概ね一致」との回答が約80％。・暑熱順化トレーニングへの活用について、全員が「有効」と回答。(ご参考) 分析データ一部抜粋このグラフから、高負荷以上の暑熱負荷レベル(休憩が必要なレベル)は、どのWBGT警戒レベルでも発生していることがわかる。（通常「ほぼ安全」は、夏場に発生しない）

4.今後の展望・接続の安定性や通知機能を改善し、オペレーションの向上を図ります。・長時間の使用でも快適に装着できるよう、アームバンドの改良を図ります。・位置情報による隊員の安全管理に活用範囲を拡大します。5.代表コメント今回の実証実験で、Heat Aidが消防隊員の安全管理に貢献できると確信いたしました。今後は実証で得た課題・要望に対して真摯に対応し、さらなる機能と技術の向上、サービス体制の構築を進めてまいります。6.会社概要報道関係者お問い合わせ先株式会社イーバイピー 広報担当https://www.exp-corp.com所在地：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル6FE-mail：info@exp-corp.comTEL ：03-6421-7168（代表）