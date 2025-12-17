株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は2025年12月20日(土)、宮城県仙台市の「GiGO(ギーゴ)イオン仙台中山」を全面リニューアルし、グランドオープン。新たにお子様向けのコーナー「キッズマーケット」が登場いたします。

GiGOイオン仙台中山がリニューアル！クレーンゲームは「獲れる！体験を、多くの人に」

仙台市中心部から北西約6km、車でのアクセスも便利なショッピングセンター「イオン仙台中山」別館3階に出店するGiGOが、リニューアルオープンいたします。「イオン仙台中山」は、本館・別館・ライフ館の3棟に約60テナントを構え、駐車場は約2,000台を完備した地域密着型の商業施設です。今回のリニューアルでは、500坪の広々とした店内をGiGOブルーで一新し、クレーンゲーム164台、メダルゲーム127台、体感ゲームやキッズゲーム、プリントシール機など合計424台を設置いたします。特にクレーンゲームコーナーでは、「獲れる！体験を、多くの人に」をコンセプトに、人気キャラクターの景品に加え、日用品や食品、お菓子を多数ラインナップし、様々なクレーンゲームに挑戦して景品を獲得する楽しさを存分に味わっていただけます。また、新たに導入した「キッズマーケット」では、お子様がゲームで遊んだポイントをお菓子などと交換できる“お買い物体験”ができます。加えて、リニューアルオープン記念として「キャラクターグリーティング」や「おかしくばり」など、どなたでも無料で参加できるイベントを、毎週開催いたします。この年末年始は、ご家族や大切な方とぜひご来店ください。

■景品ラインナップも大幅リニューアル。日用品やお菓子を多数展開！

今回のリニューアルで、クレーンゲームの景品ラインナップも大幅に変更。日用品や食品、お菓子を大量に増やしております。そして、景品を獲得する楽しさを存分に味わっていただくため、フックで輪を狙う設定など、初心者の方やお子様にもやさしい設定を多数ご用意しております。

■「キッズマーケット」について

「キッズマーケット」は、対象のゲーム機で遊んでいただくとポイントのチケットが発行され、お菓子やおもちゃに交換できるコーナーです。チケットでお菓子やおもちゃと交換する“お買い物体験”は、小さなお子様の学びにもつながります。

■「GiGOイオン仙台中山」概要●住所：宮城県仙台市泉区南中山1-35-57イオン仙台中山店 別館3階●アクセス電車： JR仙山線「国見」駅より、無料送迎バス「国見スポーツ広場前」乗車で約20分 JR仙台市地下鉄「仙台」駅14番バス停より、南中山一丁目下車徒歩約5分車：東北自動車道「泉PAスマートIC」または「仙台宮城IC」より約15分駐車場：1,843台●営業時間：9:00～23:00●営業面積：500坪●設置台数：合計424台 クレーンゲーム/164台、メダルゲーム/127台、プリントシール機/4台、キッズゲーム/31台、ビデオ大型カードゲーム/54台、体感音楽ゲームその他/44台●店舗URL：https://tempo.gendagigo.jp/am/sendai-nakayama/●店舗X：https://x.com/GiGO_aeonsendai●電子マネー：非対応●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

■リニューアルオープン記念イベント

●「ねこもどき」「しばもどき」キャラクターグリーティングイベントGENDAのグループ会社で、キャラクターの企画・開発などを行う、株式会社トーキョー キャラクター メーカーズ(本社：東京都中央区 代表取締役社長：奥野 晴基)の人気キャラクター「ねこもどき」「しばもどき」と一緒に撮影ができるキャラクターグリーティングイベントを2026年1月17日(土)・18日(日)開催いたします。さらに「ねこもどき」「しばもどき」の景品も2025年12月27日(土)から登場予定。GENDAのグループシナジーを最大限に活かし、店舗と地域を盛り上げてまいります。・開催日程：2026年1月17日(土)・18日(日)・開催時間：各日①13時 ②15時 ※各時間15分程度

●誰でも参加できる「おかしくばり」イベント12月20日(土)21日(日)、24日(水)25日(木)、27日(土)28日(日)、さらに2026年1月1日(木・祝)～4日(日)の各日9:00から「おかしくばり」イベントを開催いたします。各日「先着500名様」で、どなたでも無料で参加いただけます。※各日500個限定。なくなり次第、終了となります。

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。