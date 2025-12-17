¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ëー¥ºÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥¯¥ëー¥º¡×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ëー¥º¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤È3¼Ò¶¦Æ±¤Ç2027Ç¯4·î29ÆüÈ¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥Á¥ãー¥¿ー¥¯¥ëー¥º¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¥¯¥ëー¥ºÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥¯¥ëー¥º¡×±¿±Ä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌîËÜÍÎÊ¿¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ëー¥º¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤È3¼Ò¶¦Æ±¤Ç2027Ç¯4·î29ÆüÈ¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥Á¥ãー¥¿ー¥¯¥ëー¥º¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤·¤¿¥³ー¥¹¤Ï¡¢2027Ç¯4·î29Æü～5·î8Æü½ÐÈ¯¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ÊË¤³Ú±à ²Æì¤ÈÂæÏÑ¤ÎµÙÆü¥¯¥ëー¥º10Æü´Ö¡Ê²£ÉÍÈ¯Ãå¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯´ü´Ö¤ËºÅ¹Ô¤µ¤ì¤ëËÜ¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆáÇÆ¡¦ÀÐ³ÀÅç¡¦µÜ¸ÅÅç¡¦´ðÎ´¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤´ó¹ÁÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤È°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ÁÄ®¤ò°ìÅÙ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢²÷Å¬¤ÊÁ¥ÆâÀßÈ÷¤È½¼¼Â¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¾å¼Á¤Ê¤ª¿©»ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Á¥Î¹¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³ー¥¹¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ëー¥º¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥³ー¥¹¾Ò²ð¡ä
2027Ç¯¡¡¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡¡Á´Á¥ÂßÀÚ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ëー¥º¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¹Ô¤¯
ÊË¤³Ú±à ²Æì¤ÈÂæÏÑ¤ÎµÙÆü¥¯¥ëー¥º¡¡10Æü´Ö¡¡-²£ÉÍÈ¯Ãå-
½ÐÈ¯Æü¡§2027Ç¯4·î29Æü
https://www.best1cruise.com/B/PRN/CO__PRN_PRNDI_10D_YOK_106790.html
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÆÃ½¸¥Úー¥¸ ¡§ https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/princess.php
Á¥²ñ¼Ò¾Ò²ð¥Úー¥¸ ¡§ https://www.best1cruise.com/B/PRN/
µÒÁ¥¾Ò²ð¥Úー¥¸ : https://www.best1cruise.com/ship/PRNDI/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337250&id=bodyimage1¡Û
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡¢¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹ÔÀìÌç¥µ¥¤¥È¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹Ô¾ðÊó¡¢·ÇºÜ¥³ー¥¹¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥¯¥ëー¥º¡×¤ò±¿±Ä¤·
¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ÀìÌç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÄó°Æ¡¦ÀÜµÒ¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¼è°·¾¦ÉÊ¿ô¤Ç¹¥É¾¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¤ò½ç¼¡Î©¤Á¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉÙµ×Ä®16-6À¾ÁÒLK¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ© ¡§2005Ç¯9·î5Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§ÌîËÜ ÍÎÊ¿
URL ¡§https://www.best1cruise.com/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.best1cruise-corp.info/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¡Ã´Åö¡§¹ñÌç¡¡¡Ê·Ð±Ä´ë²èÉô¡Ë
TEL¡§03-5312-6247/FAX¡§03-5312-6248/E-mail¡§ry-kunikado@best1cruise.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤·¤¿¥³ー¥¹¤Ï¡¢2027Ç¯4·î29Æü～5·î8Æü½ÐÈ¯¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ÊË¤³Ú±à ²Æì¤ÈÂæÏÑ¤ÎµÙÆü¥¯¥ëー¥º10Æü´Ö¡Ê²£ÉÍÈ¯Ãå¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯´ü´Ö¤ËºÅ¹Ô¤µ¤ì¤ëËÜ¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆáÇÆ¡¦ÀÐ³ÀÅç¡¦µÜ¸ÅÅç¡¦´ðÎ´¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤´ó¹ÁÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤È°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ÁÄ®¤ò°ìÅÙ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢²÷Å¬¤ÊÁ¥ÆâÀßÈ÷¤È½¼¼Â¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¾å¼Á¤Ê¤ª¿©»ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Á¥Î¹¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³ー¥¹¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ëー¥º¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥³ー¥¹¾Ò²ð¡ä
2027Ç¯¡¡¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡¡Á´Á¥ÂßÀÚ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ëー¥º¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¹Ô¤¯
ÊË¤³Ú±à ²Æì¤ÈÂæÏÑ¤ÎµÙÆü¥¯¥ëー¥º¡¡10Æü´Ö¡¡-²£ÉÍÈ¯Ãå-
½ÐÈ¯Æü¡§2027Ç¯4·î29Æü
https://www.best1cruise.com/B/PRN/CO__PRN_PRNDI_10D_YOK_106790.html
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÆÃ½¸¥Úー¥¸ ¡§ https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/princess.php
Á¥²ñ¼Ò¾Ò²ð¥Úー¥¸ ¡§ https://www.best1cruise.com/B/PRN/
µÒÁ¥¾Ò²ð¥Úー¥¸ : https://www.best1cruise.com/ship/PRNDI/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337250&id=bodyimage1¡Û
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡¢¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹ÔÀìÌç¥µ¥¤¥È¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹Ô¾ðÊó¡¢·ÇºÜ¥³ー¥¹¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥¯¥ëー¥º¡×¤ò±¿±Ä¤·
¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ÀìÌç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÄó°Æ¡¦ÀÜµÒ¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¼è°·¾¦ÉÊ¿ô¤Ç¹¥É¾¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¤ò½ç¼¡Î©¤Á¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉÙµ×Ä®16-6À¾ÁÒLK¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ© ¡§2005Ç¯9·î5Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§ÌîËÜ ÍÎÊ¿
URL ¡§https://www.best1cruise.com/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.best1cruise-corp.info/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¡Ã´Åö¡§¹ñÌç¡¡¡Ê·Ð±Ä´ë²èÉô¡Ë
TEL¡§03-5312-6247/FAX¡§03-5312-6248/E-mail¡§ry-kunikado@best1cruise.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø