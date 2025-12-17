中国時代劇「宮廷夜想曲＜ノクターン＞ ～私の愛しき狼君様～」がBS11+で12月17日から見放題・単品レンタル配信開始！チェン・チョーユアン×ウー・シュエンイー共演の異世界ファンタジー・ラブコメ時代劇
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年12月17日（水）より中国時代劇「宮廷夜想曲＜ノクターン＞ ～私の愛しき狼君様～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337234&id=bodyimage1】
（C） 2023 Youku information technology （Beijing） co., LTD, All Rights Reserved.
中国時代劇「宮廷夜想曲＜ノクターン＞ ～私の愛しき狼君様～」のあらすじ
斉葩（チー・パー）は大夏（だいか）国の公主。仲むつまじい両親を見て育った彼女はいつか彼らのような理想の伴侶を見つけたいと思っていたが、20歳の誕生日に伯母から見合いを迫られ宮殿を逃げ出してしまう。その頃、化獣（かじゅう）族の大王、奎木狼（クイムーラン）は５年前に失った霊力の源・霊珠を捜し大夏の地を訪れていた。斉葩に霊珠の力を感じ取った奎木狼は、気絶した斉葩を化獣国へと連れて帰る。霊珠を体内に宿す者と愛の口づけをすると、霊珠は奎木狼の体内へと戻るという。目覚めた斉葩は化獣族の大王が自分を王妃にすることを知るが、奎木狼は黒い衣装に身を包む謎の人物だった。何とかして大夏へ戻ろうと画策する斉葩。そんな時、大夏で護衛をしていた子魅（ズーメイ）だと名乗るイケメンが現れる。
キャスト
斉葩（チー・パー）：ウー・シュエンイー（呉宣儀）（別名：ソニ@宇宙少女）
「甘いロマンス～Sweet Teeth～」「斗羅大陸～7つの光と武魂の謎～」
奎木狼（クイムーラン）／李雄（リー・ション）：チェン・チョーユアン（陳哲遠）
「絶代双驕～マーベラス・ツインズ～」「偸偸藏不住（原題）」
柳君（リウジュン）：シー・ズーシュン（師子尋）「天舞紀～トキメキ☆恋空書院～」
紅袖（ホンシウ）：ワン・ルーチン（王路晴）『西遊記 女人国の戦い』
スタッフ
原作：シエンチョン（鮮橙）《太子妃升職記2：公主上嫁記》
演出：チェン・フォン（澄豊）「天帝の剣～大主宰～」「霜花の姫～香蜜が咲かせし愛～」
脚本：リ・チャオ（李昭）、リウ・チウイエ（劉秋菀）、ルオ・マンイン（羅蔓瑩）、チュー・チュー（儲楚）
【配信開始日】
2025年12月17日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/nocturne?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/nocturne?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337234&id=bodyimage1】
（C） 2023 Youku information technology （Beijing） co., LTD, All Rights Reserved.
中国時代劇「宮廷夜想曲＜ノクターン＞ ～私の愛しき狼君様～」のあらすじ
斉葩（チー・パー）は大夏（だいか）国の公主。仲むつまじい両親を見て育った彼女はいつか彼らのような理想の伴侶を見つけたいと思っていたが、20歳の誕生日に伯母から見合いを迫られ宮殿を逃げ出してしまう。その頃、化獣（かじゅう）族の大王、奎木狼（クイムーラン）は５年前に失った霊力の源・霊珠を捜し大夏の地を訪れていた。斉葩に霊珠の力を感じ取った奎木狼は、気絶した斉葩を化獣国へと連れて帰る。霊珠を体内に宿す者と愛の口づけをすると、霊珠は奎木狼の体内へと戻るという。目覚めた斉葩は化獣族の大王が自分を王妃にすることを知るが、奎木狼は黒い衣装に身を包む謎の人物だった。何とかして大夏へ戻ろうと画策する斉葩。そんな時、大夏で護衛をしていた子魅（ズーメイ）だと名乗るイケメンが現れる。
キャスト
斉葩（チー・パー）：ウー・シュエンイー（呉宣儀）（別名：ソニ@宇宙少女）
「甘いロマンス～Sweet Teeth～」「斗羅大陸～7つの光と武魂の謎～」
奎木狼（クイムーラン）／李雄（リー・ション）：チェン・チョーユアン（陳哲遠）
「絶代双驕～マーベラス・ツインズ～」「偸偸藏不住（原題）」
柳君（リウジュン）：シー・ズーシュン（師子尋）「天舞紀～トキメキ☆恋空書院～」
紅袖（ホンシウ）：ワン・ルーチン（王路晴）『西遊記 女人国の戦い』
スタッフ
原作：シエンチョン（鮮橙）《太子妃升職記2：公主上嫁記》
演出：チェン・フォン（澄豊）「天帝の剣～大主宰～」「霜花の姫～香蜜が咲かせし愛～」
脚本：リ・チャオ（李昭）、リウ・チウイエ（劉秋菀）、ルオ・マンイン（羅蔓瑩）、チュー・チュー（儲楚）
【配信開始日】
2025年12月17日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/nocturne?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/nocturne?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ