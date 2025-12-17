合金鋼鍛造の世界市場2025年、グローバル市場規模（低合金鋼、中合金鋼、高合金鋼）・分析レポートを発表
2025年12月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「合金鋼鍛造の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、合金鋼鍛造のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の合金鋼鍛造市場は、2024年には約122.30億米ドル規模で評価され、2031年には約176.80億米ドルへ拡大する見通しであり、レビュー期間中の年平均成長率は5.5％と予測されています。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策適応が市場構造、地域経済、サプライチェーンの強靱性に与える影響を詳細に評価しています。合金鋼は、炭素以外の元素であるマンガン、シリコン、ニッケル、チタン、銅、クロム、アルミニウムなどを少量添加することで特性を向上させた鋼材であり、通常の炭素鋼鍛造では得られない機械的性能を実現します。加工性に優れ、コスト効率も高いため、幅広い産業分野で重視されています。
本レポートは、メーカー別、地域・国別、種類別、用途別に定量・定性的分析を行い、市場競争、需給動向、主要要因を包括的に調査しています。また、2025年における主要企業の市場シェア推計や製品例も掲載されており、市場構造の理解を助ける内容となっています。
________________________________________
本調査の主な目的は、世界および各国市場の機会規模を算定し、合金鋼鍛造市場の成長可能性を評価し、用途別および製品別の将来予測を行い、市場競争に影響する要因を明確にすることです。
本レポートで対象となる企業には、Allegheny Technologies Incorporated （ATI）、KOBELCO、Trenton、Thyssenkrupp、Aichi Steel、FRISA、CFS Forge、Anderson Shumaker Company、Wanxiang Qianchao、Farinia Group などが含まれ、企業概要、売上数量、収益、価格、粗利益、製品ライン、技術革新、地域展開といった観点から精緻に評価されています。また、新製品投入、承認動向、市場機会や制約要因に関する重要な洞察も示されています。
________________________________________
市場セグメントは、種類別に低合金鋼、中合金鋼、高合金鋼に分類されており、それぞれ異なる特性と用途を持っています。低合金鋼はコスト効率と強度のバランスが良く、大量生産向けに広く採用されています。
中合金鋼は優れた靭性と耐摩耗性を持ち、重工業や機械部品などで使用されます。高合金鋼は高温耐性や耐食性が求められる分野に利用され、航空・防衛分野で重要な役割を果たします。用途別では、自動車、防衛・航空、造船、電力産業、石油・ガス、建設機械、農業、その他が含まれ、各分野での需要動向が詳細に予測されています。特に自動車産業や航空・防衛関連は高性能部材の需要増加により、市場の成長を牽引しています。
________________________________________
地域別の分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に、市場規模、販売数量、消費額、成長率を明らかにしています。北米は高度な製造基盤と技術力により安定した需要を維持し、欧州も産業機械や自動車産業の供給拠点として重要な市場です。
アジア太平洋地域は工業化の進展と製造業の急成長を背景に最も高い市場拡大が期待され、中国、日本、韓国、インドが主要な需要地域となっています。南米、中東・アフリカ地域でも、エネルギー産業と産業インフラの拡大により需要が増加しています。
