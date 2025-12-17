ORGE Co., Ltd.、オーガニックチキンベースの犬用おやつで米国プレミアムペットフード市場に参入、K-ペットフードの拡大を加速

ソウル（韓国）、2025年12月17日 /PRNewswire/ -- 韓国のプレミアムフードブランドであるORGE Co., Ltd.は、オーガニックチキンを使用した新たな犬用おやつとペットフードのラインナップを通じて、米国のペットフード市場への参入を進めています。同社は最近、ラスベガスで開催されたSuperZoo Fairにおいて、北米の主要ディストリビューターおよび専門ペットストアチェーンとのパートナーシップに関する協議を行いました。原材料の品質および安全基準に対する現地での高い評価を受け、ORGEは現在、正式な輸出契約の締結に向けた最終準備を進めています。

ORGEが新たに発売したペットフード製品は、韓国国内の農場で飼育されたオーガニックチキンのみを使用し、防腐剤、香料増強剤、人工着色料を一切使用せずに製造されており、健康志向の高い北米の消費者から高まるクリーンラベル基準の要請に応える内容となっています。特に、低アレルゲンレシピおよび高タンパクの機能性製品ラインナップは、小型犬やシニア犬がペット全体の大きな割合を占める米国市場において、高い市場ポテンシャルを有するとして好意的な評価を得ました。

展示会では、アクティブな犬種向けに設計された高タンパクのパフォーマンス向けドッグフードと、シニア犬専用に開発された低脂肪のオーガニック・フリーズドライチキンのおやつという2つの主力製品が披露されました。両製品は、主要バイヤーや業界関係者から強い関心を集めました。

ORGEは現在、PetSmartやChewyのオンラインプラットフォームを含む米国の主要ペット小売チャネルでの流通確保に向けて協議を進めるとともに、カリフォルニア州およびテキサス州の地域ペットショップチェーンを通じた初期展開も計画しています。さらに同社は、物流効率の向上を図るとともに、消費者のフィードバックをリアルタイムで把握することで製品のローカライズを加速させるため、来年中に米国子会社を設立する計画です。

ORGEの担当者は次のように述べました。「家族の一員としてペットを大切にする米国の消費者の期待に応えるプレミアムペットフードブランドとしての確立を目指しています。K-プレミアムフードブランドの技術力と安全基準を基盤に、北米にとどまらず、世界のペットフード市場へと事業を拡大していく計画です。」

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com