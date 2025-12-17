神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール 1月13日(火)～2月27日(金)平日限定こどもチケットが半額「3時からチケット」を販売！
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール(所在地：兵庫県神戸市中央区)では、2026年1月13日(火)～2月27日(金)の期間中、平日午後3時以降のご入館で、こどもチケットが半額になる「3時からチケット」を販売いたします。お得に遊んでいただけるこの機会にぜひご来場ください。
3時からチケット
■3時からチケット 概要
期間 ：2026年1月13日(火)～2月27日(金)の平日午後3時以降
内容 ：午後3時以降にミュージアムに入館するお子様
(1歳～小学生)のチケットを半額で販売
価格 ：1,000円(税込／通常価格2,000円)
購入方法：事前に公式ホームページからご購入ください
公式ホームページURL： https://www.kobe-anpanman.jp/
・入館の7日前の午前10時から販売開始します。
・障がい者割引との併用はできません。
・「バイキンひみつ基地」や「レールトレインSLマン」は、当日はいつでもご利用いただけます。
・こども(1歳～小学生)のみでのご入館はできません。必ず保護者同伴でご入館ください。
・2月26日(木)は全館休業日です。
■午後3時以降も神戸アンパンマンこどもミュージアムの3つのエリアを満喫しよう！
「ミュージアム」では、アンパンマンたちが登場するステージやキャラクターグリーティングを開催中。自分だけのお面が作れるアンパンマンのお面工作も。「バイキンひみつ基地」には、ばいきんまんが作ったバイキンメカがいっぱい。のぼったり、ジャンプしたり、体を使って思いっきり遊ぶことができます。屋外では、みんなを乗せて走る「レールトレインSLマン」も運行中です。
ステージ「ぐるぐるMIX！アンパンマンたいそう」
キャラクターグリーティング
バイキンひみつ基地
レールトレインSLマン
※「レールトレインSLマン」は天候により運行を休止する場合がございます。休止の場合でもチケットの払い戻しはできかねます。予めご了承ください。
※画像はイメージです
■お問い合わせ先
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール
所在地 ： 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-2
TEL ： 078-341-8855
HP ： https://www.kobe-anpanman.jp