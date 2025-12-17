神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール(所在地：兵庫県神戸市中央区)では、2026年1月13日(火)～2月27日(金)の期間中、平日午後3時以降のご入館で、こどもチケットが半額になる「3時からチケット」を販売いたします。お得に遊んでいただけるこの機会にぜひご来場ください。


3時からチケット



■3時からチケット　概要

期間　　：2026年1月13日(火)～2月27日(金)の平日午後3時以降

内容　　：午後3時以降にミュージアムに入館するお子様

　　　　　(1歳～小学生)のチケットを半額で販売

価格　　：1,000円(税込／通常価格2,000円)

購入方法：事前に公式ホームページからご購入ください

　　　　　公式ホームページURL： https://www.kobe-anpanman.jp/


・入館の7日前の午前10時から販売開始します。

・障がい者割引との併用はできません。

・「バイキンひみつ基地」や「レールトレインSLマン」は、当日はいつでもご利用いただけます。

・こども(1歳～小学生)のみでのご入館はできません。必ず保護者同伴でご入館ください。

・2月26日(木)は全館休業日です。



■午後3時以降も神戸アンパンマンこどもミュージアムの3つのエリアを満喫しよう！

「ミュージアム」では、アンパンマンたちが登場するステージやキャラクターグリーティングを開催中。自分だけのお面が作れるアンパンマンのお面工作も。「バイキンひみつ基地」には、ばいきんまんが作ったバイキンメカがいっぱい。のぼったり、ジャンプしたり、体を使って思いっきり遊ぶことができます。屋外では、みんなを乗せて走る「レールトレインSLマン」も運行中です。


ステージ「ぐるぐるMIX！アンパンマンたいそう」


キャラクターグリーティング


バイキンひみつ基地


レールトレインSLマン


※「レールトレインSLマン」は天候により運行を休止する場合がございます。休止の場合でもチケットの払い戻しはできかねます。予めご了承ください。

※画像はイメージです


■お問い合わせ先

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール

所在地　： 〒650-0044　兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-2

TEL　　 ： 078-341-8855

HP　　　： https://www.kobe-anpanman.jp