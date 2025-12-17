近畿大学九州短期大学（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）2月7日（土）に、保育科の公開講座「親子で楽しくリトミック」を開催します。本講座では、幼児が音楽に触れる楽しさを体感し、表現力やコミュニケーション力を育むことを目指します。また、飯塚市の子育て支援事業の一環として、子育て世代の交流や知育教育の場とすることを目的に実施します。【本件のポイント】●近畿大学九州短期大学保育科が、公開講座「親子で楽しくリトミック」を開催●幼児が音楽に触れる楽しさを体感し、表現力やコミュニケーション力を育むことを目指す●飯塚市が推進する「第2期飯塚市子ども・子育て支援事業計画」の一環として、子育て世代の交流や知育教育の場とすることを目的とした取組み【本件の内容】近畿大学九州短期大学保育科では、3歳前後から小学校入学前までの幼児を対象に、音楽を感じて身体で表現する「リトミック」を用いた公開講座を開催します。リズムに合わせて楽器を叩いたり、音楽に合わせて身体を動かしたりして、リズム遊びを体験できます。保護者と一緒に楽しむ遊びから、徐々に集団での音楽遊びへと展開し、音楽を通してコミュニケーション能力やリズム感を育みます。この取り組みは、飯塚市が推進する「第2期飯塚市子ども・子育て支援事業計画」における、地域の子育て講座や大学と連携するアクションプログラム促進事業の一環として、子育て世代の家庭同士の交流や知育教育の場とすることを目的に実施します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月7日（土）10：15～11：15（受付開始10：00）場所 ：近畿大学九州短期大学附属幼稚園 （福岡県飯塚市菰田東1-5-30、JR福北ゆたか線「飯塚駅」から徒歩約3分）対象 ：3歳前後～小学校入学前の幼児とその保護者 25組 （参加無料、要事前申込、先着順）申込方法：下記フォームから申し込みhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLAC0tD-sB3-uhlCJnee66M03OuC8m2-6DAuHaH81k8g69nw/viewform申込期限：令和8年（2026年）2月6日（金）お問合せ：近畿大学九州短期大学 TEL（0948）22-5726【講師プロフィール】上田浩平（うえだこうへい）所属 ：近畿大学九州短期大学 保育科 講師学位 ：学士（芸術学）、修士（教育学）研究分野 ：音楽表現、音楽教育研究テーマ：「人と音楽」「子どものうた弾き歌い」「子どものうた」論文 ：「歌唱教材における日本語発音法及び歌唱法についての研究」 「〈子どものうた弾き歌い〉の指導法に関する一考察 ー《生活の歌》を中心にー」 「《音楽表現》におけるリトミック活動についての一考察」 「ベートーヴェンの歌曲についての研究」 他【関連リンク】九州短期大学https://www.kjc.kindai.ac.jp/九州短期大学附属幼稚園https://www.preschool.kjc.kindai.ac.jp