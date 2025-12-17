2025年12月17日 ― ジャパン・トゥエンティワン株式会社（本社：愛知県豊橋市、以下：J21）は、教育機関や企業向けに設計されたセキュアアクセスソリューション「Portium（ポルティウム）」の国内提供を開始しました。

Portiumとは

Portiumは、リリウム社（Lilium Software Solutions Ltd、本社：イスラエル）が開発・運用するサービスであり、外部の購読コンテンツやオンライン資料へのアクセスを安全かつスムーズに実現するプロキシベースの認証・アクセス管理ソリューションです。既存の認証基盤と連携し、ユーザーが再ログインすることなく、組織内アクセスとして外部サービスを利用できる仕組みを提供します。

主な特長

・セキュアなアクセス制御：組織ポリシーに基づく認証とアクセス管理を実現・再認証不要のスムーズな利用体験：URL書き換えによるシームレスな接続・アクセスログの可視化：利用状況を記録し、監査やセキュリティ対策に活用可能・スケーラブル設計：小規模から大規模組織まで対応

技術仕様

Portiumは以下の技術的特徴を備えています。・認証方式：SAML、OAuth 2.0、LDAP連携に対応し、既存の認証基盤との統合が可能・プロキシエンジン：HTTPS通信をサポートし、URLリライティング機能でシームレスな接続を実現・対応ブラウザ：Chrome、Edge、Safari、Firefoxなど主要ブラウザに対応・ログ管理：アクセスログや認証ログを記録し、CSVやJSON形式でエクスポート可能・管理UI：Webベースのダッシュボードで権限管理やポリシー設定が容易・セキュリティ：TLS 1.3、AES-256暗号化、IPアドレス制限、二要素認証に対応・導入形態：オンプレミスおよびクラウド環境での運用が可能

適用シーン

・大学・研究機関での学術記事や有料データベースへのプロキシーアクセス・企業のリモートワーク環境での業務資料利用・図書館や公共施設での利用者別アクセス制御

Portiumの導入効果

Portiumは、教育・研究・ビジネスの現場で、セキュリティと利便性を両立する新しいアクセスモデルを提供します。これにより、組織は外部リソースへの安全な接続を確保しながら、ユーザー体験を大幅に向上させることが可能です。

J21は、Portiumの導入支援や技術サポートを通じて、学術情報アクセスの革新に貢献してまいります。製品Web: https://www.japan21.co.jp/products/#portium

リリウム社（Lilium Software Solutions Ltd）について

イスラエル・エルサレムに本社を置くリリウム社は、教育機関や企業向けの認証・アクセス管理ソリューションに特化したテクノロジー企業です。学術情報や購読型コンテンツへの安全で効率的なアクセスを実現する革新的な技術を提供し、世界中の大学、研究機関、公共図書館、企業で広く採用されています。同社の主力製品「Portium」は、プロキシベースの認証技術を活用し、再認証不要のシームレスな利用体験を提供します。TLS 1.3やAES-256暗号化などの最新セキュリティ技術を搭載し、オンプレミスおよびクラウド環境に対応する柔軟な設計を特徴としています。Web： https://liliumsolutions.com/

ジャパン・トゥエンティワン株式会社について

1992 年 9 月に創業し、世界中のイノベーション商材を通して社会課題を解決することを 理念に掲げ、イスラエルを中心に世界最先端のハイテク企業とパートナーシップを結 び、日本市場における技術や製品のビジネス開発と販売を行っています。主な取り扱い 製品には、自動車の後付け衝突防止補助システム「モービルアイ」、衛星画像データを 活用した水道インフラ管理・更新のための「アステラ製品」などがあります。「モビリ ティ事業」「スマートインフラ事業」「EC・ソフトウェア事業」「ヘルスケア事業」の 4 つを事業領域として展開しています。Web：https://www.japan21.co.jp/

お問い合わせ先

ジャパン・トゥエンティワン株式会社東京本社: 東京都渋谷区神宮前6-19-13 J-6ビル4FTel: 03-6775-7450E-mail: ec-software@japan21.co.jpWeb: https://www.japan21.co.jp/products/#portium

※ 製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。※ 内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。