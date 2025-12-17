全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、音楽バラエティー番組「ザ・カセットテープ・ミュージック」で年末恒例の「第9回カセットテープ大賞」を12月21日（日）よる7時～放送いたします。

１．「ザ・カセットテープ・ミュージック」とは

昔懐かしのカセットテープから流れる、珠玉の80年代歌謡曲を聴きながら自由にトークを繰り広げる音楽バラエティー番組。別名、「音楽ずきおじさんの解放区」。毎回テーマに沿って、MCが「マイ・ベスト・カセットテープに入れたい曲」をセレクト。80年代ヒット曲はなぜ人々の心を掴むのか？歌詞やメロディーに隠された仕掛けにも踏み込んで解説。MCは、ミュージシャン・芸人・俳優・コラムニストとマルチに活躍中のマキタスポーツと、気鋭の音楽評論家スージー鈴木。音楽評論界の革命者二人が80年代歌謡曲の素晴らしさを、夜な夜な熱く語り尽くします。■番組HP https://www.twellv.co.jp/program/music/cassettetapemusic/■番組公式X https://x.com/BS12_cassette

２．放送日程

12月21日（日）よる7時00分～「第9回カセットテープ大賞」

今年もやります、年末恒例のカセットテープ大賞！マキタスポーツとスージー鈴木が独断と偏見で、好きな曲に賞を授与します！「口(くち)ギターソロ賞」「最優秀ペンタトニック賞」など番組オリジナルな賞をどんどん授けていきます。栄えある大賞曲の発表では、これまで以上にスタジオ大盛り上がり！？お見逃しなく！【出演】マキタスポーツ、スージー鈴木、外岡えりか

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産㈱100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。