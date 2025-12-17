第567回日経ミューズサロン『モナ・飛鳥 ピアノ・リサイタル「ドイツ音楽の巨匠たちを訪ねて」』が2026年2月13日 (金)に日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3階）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttps://art.nikkei.com/event/3774/グロートリアン・シュタインヴェーク国際コンクール第1位、EPTA欧州ピアノ教育者連盟国際コンクール第1位並びに特別賞等多くの受賞歴を誇る、ドイツ・ミュンヘンを代表するピアニスト、モナ・飛鳥が日経ミューズサロンに再登場します。バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、リストの滋味深く、また華麗な諸曲を披露します。大ピアニスト、ヴィルヘルム・ケンプの系譜を継ぎ、現在、「ドイツのヴェルサイユ」ヘレンキームゼー島音楽祭のアーティスティック・ディレクターも務めるモナのゆかしい芸術が存分に楽しめるプログラムにご期待ください。【プログラム】J.S.バッハ／マルチェッロのアダージョ BWV974J.S.バッハ／フランス組曲 第5番ト長調 BWV816モーツァルト／ピアノ・ソナタ 第5番ト長調 K.283ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第5番ハ短調 作品10-1リスト／スペイン狂詩曲

プロフィール

モナ・飛鳥 Mona Asuka（ピアノ）

ミュンヘン生まれ。ドイツ人と日本人を両親に持ち、2歳からピアノを始めて4歳でデビュー。シュタインヴェーク国際コンクール第1位、EPTA欧州ピアノ教育者連盟国際コンクール第1位並びに特別賞等多くの受賞歴を誇り、ミュンヘンのガスタイクやプリンツレーゲンテン劇場、ウィーンのコンツェルトハウス、アムステルダムのコンセルトヘボウ、バイロイト音楽祭、ルール国際ピアノ音楽祭、ラ・ロック＝ダンテロン国際ピアノ音楽祭等一流会場へ出演して高い評価を得ている。アイヴァー・ボルトン指揮／ザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団、ヴァシリス・クリストプロス指揮／南西ドイツ・フィルハーモニー交響楽団、ステファン・ドゥネーヴ指揮／ブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団等著名オーケストラとの日本ツアーの他、山田和樹指揮／オーケストラ・アンサンブル金沢、秋山和慶指揮／名古屋フィルハーモニー交響楽団、広上淳一指揮／新日本フィルハーモニー交響楽団等と活発な公演活動を行なっている。2025年よりバイエルン州ヘレンキームゼー島音楽祭アーティスティック・ディレクター就任。

公演概要

第567回日経ミューズサロンモナ・飛鳥 ピアノ・リサイタル「ドイツ音楽の巨匠たちを訪ねて」公演期間：2026年2月13日 (金) 18:00 開場／18:30 開演（上演時間：約２時間）会場：日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3階）■出演者モナ・飛鳥 Mona Asuka（ピアノ）■チケット料金一般：4,000円（全席指定・税込）主催＝日本経済新聞社 協賛＝新菱冷熱工業、阪急交通社

