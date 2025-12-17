横浜の老舗果物店「水信(みずのぶ)」（所在地：神奈川県横浜市西区、代表：加藤信明）は、自社ファクトリーで商品開発した『いちごヴィクトリアケーキ』を12月16日(火)より販売開始いたしました。

イギリスの伝統的なお菓子を水信スタイルにアレンジ

ヴィクトリアケーキは、今からおよそ150年前に誕生したイギリスの伝統的なお菓子で、その名はヴィクトリア女王に由来しています。イギリスの人達にとって、紅茶に合うアフタヌーンティーの定番として親しまれている焼菓子です。水信では、昨年10月にジャムと生地にバナナを使用した「バナナヴィクトリアケーキ」を発売し、今年10月には「チョコバナナヴィクトリアケーキ」を発売。単品だけでなく2種をアソートにして販売するなど、様々なニーズにお応えできるよう開発を進めてきました。第三弾となる今回は、冬から春に向けての果物の主役・苺を使用した、彩りも華やかでかわいらしいヴィクトリアケーキをご用意いたしました。

水信の地元・神奈川県の苺を使用した、地元発のスイーツギフト

湘南平塚産の苺「オーシャンベリー」のピューレに、苺のフリーズドライを加えて生地に練り込み、丁寧に焼き上げました。ひと口ごとに広がる苺の深い風味は、素材の良さをそのまま届けてくれます。仕上げには、甘酸っぱい苺ジャムとピスタチオのバタークリームを贅沢に挟み、美しい断面の色合いにもこだわっています。苺のフリーズドライを使用することにより、苺を最大限に感じられ、満足感のある味わいをお楽しみいただける一品です。

●オーシャンベリー神奈川県平塚市にある生産者、VERY BERRYさんのオリジナルブランドで、最新のITテクノロジーで手間暇かけて育てられた、大粒の濃い味わいが特徴の苺です。平塚は、相模湾からの温かな風により、冬でも温暖な気候が苺の栽培に最適で、特に食味の良い美味しい苺が生産されています。水信ではこの地元で生産された苺の美味しさを是非多くの方に味わっていただきたく、フルーツギフトショップ・横浜水信での販売だけでなく、飲食店舗・水信フルーツパーラーでのパフェやケーキなどにも使用しています。

【販売概要】

・商品名：いちごヴィクトリアケーキ・販売価格：2個入 1,300円／5個入 3,250円(消費税込)・発売日：12月16日(火)・内容量：(1個あたり)約60g・サイズ：(1個あたり)75x35x35mm・保存方法：要冷蔵・賞味期限：製造日より7日間・販売店舗：水信ブルック＆ファクトリー、水信フルーツパーラー、横浜水信 横浜ジョイナス本店、横浜水信 大船ルミネウィング店

※いずれも水信のロゴを箔押しした化粧箱でのご用意となります。

【製造店舗概要】



・店舗名：水信ブルック＆ファクトリー・所在地：神奈川県横浜市中区新港2丁目14番1号（横浜ハンマーヘッド2階）・アクセス：みなとみらい線「馬車道」駅 徒歩約12分・営業時間：平日 11:00～21:00 土日祝 10:00～21:00・定休日：施設に準ずる・水信ブルック＆ファクトリー公式サイト：https://mizunobu-brook.com/

【会社概要】

・社名：株式会社水信・所在地：神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル9階・代表者：代表取締役社長 加藤信明・事業内容：グループ会社の統括、総務、経理、人事、企画、宣伝等の請負、運営コンサルタント、土地建物の管理 ・設立：1915年・企業公式サイト： https://mizunobu.co.jp/