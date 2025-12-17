WEB小説投稿サイト「ネオページ」、 新コンテスト「～私の幸せは私が決める！～逆転ヒロイン大賞」を開催
株式会社ネオページ（代表取締役社⻑：⼩川 傑⼦／所在地：東京都）は、2025年12月17日より、新コンテスト「～私の幸せは私が決める！～逆転ヒロイン大賞」を開催いたします。コンテストページ：https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320
本コンテストでは、「逆境を乗り越え、自分の幸せを自らの手でつかみ取る女性」をテーマに、恋愛ジャンルを中心としたWEB小説作品を広く募集します。
■ コンテスト開催概要
コンテスト名：
～私の幸せは私が決める！～逆転ヒロイン大賞
募集期間：
2025年12月17日 ～ 2026年3月16日
募集ジャンル：
恋愛／異世界恋愛／現代恋愛／ファンタジー系恋愛
応募条件：
・2万文字以上の作品（上限なし）・完結していない作品も応募可能・プロ作家・商業実績のある作家も応募可能
大賞特典：
・賞金20万円・WEB小説投稿サイト「ネオページ」での連載契約権（確約）
※応募方法・条件の詳細は、下記のコンテスト特設ページをご確認ください。https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320https://neopage.co/2u1LrR
■ 開催背景
近年、WEB小説市場では「受動的なヒロイン像」ではなく、自ら選び、行動し、運命を切り拓く女性主人公が多くの読者から支持を集めています。ネオページでは、こうした潮流を受け、理不尽な状況や不遇な立場から逆転し、自身の幸せを掴み取る“逆転ヒロイン”を描いた作品を発掘することを目的に、本コンテストを企画しました。
■ 選考・受賞後の展開について
応募作品はネオページ編集部により選考され、以下のスケジュールで結果を発表予定です。
一次選考通過作品発表：2026年4月下旬（ネオページ内）最終選考結果発表 ：2026年5月下旬（ネオページ内）
■ 応募方法・詳細
応募方法や注意事項の詳細は、以下のコンテスト特設ページをご確認ください。
▶ コンテスト詳細ページ
https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320https://neopage.co/2u1LrR
■ WEB小説投稿サイト「ネオページ」について
ネオページは、誰でも気軽に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。新人作家の発掘・育成に注力し、コンテストや連載企画を通じて、多様なジャンルの物語と才能が出会う場を提供しています。
・「ネオページ」サイト https://www.neopage.com/・ 逆転ヒロイン大賞コンテスト募集ページhttps://www.neopage.com/contests/1098938258256056320・「ネオページ」公式X（旧Twitter） https://x.com/Neopage_jp・「ネオページ」編集部X（旧Twitter） https://x.com/neopage_editors・「ネオページ」Discordサーバー https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM