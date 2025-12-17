株式会社ネオページ（代表取締役社⻑：⼩川 傑⼦／所在地：東京都）は、2025年12月17日より、新コンテスト「～私の幸せは私が決める！～逆転ヒロイン大賞」を開催いたします。コンテストページ：https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320

https://neopage.co/2u1LrR

本コンテストでは、「逆境を乗り越え、自分の幸せを自らの手でつかみ取る女性」をテーマに、恋愛ジャンルを中心としたWEB小説作品を広く募集します。

■ コンテスト開催概要

コンテスト名：

～私の幸せは私が決める！～逆転ヒロイン大賞

募集期間：

2025年12月17日 ～ 2026年3月16日

募集ジャンル：

恋愛／異世界恋愛／現代恋愛／ファンタジー系恋愛

応募条件：

・2万文字以上の作品（上限なし）・完結していない作品も応募可能・プロ作家・商業実績のある作家も応募可能

大賞特典：

・賞金20万円・WEB小説投稿サイト「ネオページ」での連載契約権（確約）

※応募方法・条件の詳細は、下記のコンテスト特設ページをご確認ください。https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320

■ 開催背景

https://neopage.co/2u1LrR

近年、WEB小説市場では「受動的なヒロイン像」ではなく、自ら選び、行動し、運命を切り拓く女性主人公が多くの読者から支持を集めています。ネオページでは、こうした潮流を受け、理不尽な状況や不遇な立場から逆転し、自身の幸せを掴み取る“逆転ヒロイン”を描いた作品を発掘することを目的に、本コンテストを企画しました。

■ 選考・受賞後の展開について

応募作品はネオページ編集部により選考され、以下のスケジュールで結果を発表予定です。

一次選考通過作品発表：2026年4月下旬（ネオページ内）最終選考結果発表 ：2026年5月下旬（ネオページ内）

■ 応募方法・詳細

応募方法や注意事項の詳細は、以下のコンテスト特設ページをご確認ください。

▶ コンテスト詳細ページ

https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320

■ WEB小説投稿サイト「ネオページ」について

https://neopage.co/2u1LrR

ネオページは、誰でも気軽に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。新人作家の発掘・育成に注力し、コンテストや連載企画を通じて、多様なジャンルの物語と才能が出会う場を提供しています。

・「ネオページ」サイト https://www.neopage.com/・ 逆転ヒロイン大賞コンテスト募集ページhttps://www.neopage.com/contests/1098938258256056320・「ネオページ」公式X（旧Twitter） https://x.com/Neopage_jp・「ネオページ」編集部X（旧Twitter） https://x.com/neopage_editors・「ネオページ」Discordサーバー https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM