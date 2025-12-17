ＪＡ全農兵庫・ＪＡ淡路日の出・ＪＡあわじ島は、兵庫県およびハウス食品株式会社と連携し、農林水産省が取り組むプロジェクト「ニッポンフードシフト（※）」の一環として、淡路島産白菜を使用した「白菜を使ったカレー・シチュー」のメニュー提案を、2026年1月13日から2月28日まで展開いたします。（※）ニッポンフードシフト（未来を担う若者たちをターゲットとして、食と環境を支える農林水産業・農山漁村への国民の理解醸成を図るための官民協働の国民運動）野菜をたっぷりと摂ることができる“カレーライス”“シチュー”を通じ、地産地消の推進と兵庫県産食材の消費拡大を図るための活動で、今夏に行った淡路島たまねぎを使用した「淡路島たまねぎ まるごとカレー」メニュー提案に続き、第２弾の共同取り組みとなります。カレー・シチューを作るきっかけで生まれるコミュニケーションを通じて、地元食材を調理し・食べる楽しさを訴求してまいります。今回は、柔らかくて芯まで甘く、えぐみが少ない特徴の淡路島産白菜を使用。晩秋から冬にかけて旬を迎える白菜をおいしく味わう２つのレシピ 「白菜の甘みたっぷりのカレー」「白菜たっぷりシチュー」をご提案します。白菜から出る水分も活かし、野菜のおいしさを存分に味わえるメニューです。期間中、関西圏内スーパーの店頭にて、「白菜の甘みたっぷりのカレー」「白菜たっぷりシチュー」を紹介し、お客さまへの認知拡大を図ってまいります。さらに、ＪＡ全農兵庫が運営するJAタウン「あつめて、兵庫。」の公式X（旧Twitter）では、「淡路島の旬の野菜詰め合わせ（白菜・たまねぎ入り）」とハウス食品「バーモントカレー（中辛）」、「北海道シチュー」のセットが当たるプレゼントキャンペーンも行います。

白菜の甘みたっぷりのカレー 白菜たっぷりシチュー■取組概要（１）「白菜の甘みたっぷりのカレー」「白菜たっぷりシチュー」 レシピ別添のとおり

（２）「淡路島産白菜」を使用した地産地消企画実施期間：2026年1月13日～2月28日展開内容：対象店舗の白菜売り場等で、試食・レシピ配布対象店舗：関西圏内量販店、JA淡路日の出 御食菜采館（洲本市）、美菜恋来屋（南あわじ市）他

（３）JAタウン「あつめて、兵庫。」公式Ｘ プレゼントキャンペーン実施期間：2026年1月13日～1月31日賞品内容：「淡路島の旬の野菜詰め合わせ（白菜・たまねぎ入り）」、ハウス食品「バーモントカレー（中辛）」、「北海道シチュー」各1箱「白菜の甘みたっぷりのカレー」「白菜たっぷりシチュー」レシピアカウント：https://x.com/JA_zennohhyogo当選人数：10名応募方法：上記アカウントをフォローの上、1/13投稿のキャンペーンポストをリポスト

（４）「淡路島産白菜」とは

淡路島では、たまねぎ、レタスとともに白菜も兵庫県内１位の出荷量を誇り、秋冬期における産地となっています。淡路島産白菜の内部は、鮮やかな黄色で、外葉は青みが強いのが特徴です。寒さと強風による痛みを防ぐため、１株ずつ丁寧に葉先の部分をひもで縛り、中身を凍結させないようにしています。この対策で北風と霜に耐えることができ、葉に蓄えられた養分が糖化し、甘みが増します。京阪神はもちろんのこと、関東や中京まで広く流通しており、市場からは、高い評価を得ています。

【お問い合わせ窓口】ＪＡ全農兵庫 企画広報課 橋本電話：０７８－３３３－６０３４ メール：zz_hg_support@zennoh.or.jp