株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社長 酒井淳）は、新年を迎えるにあたり、12月22日（月）から「福たびフェア2026」を実施します。当社ウェブサイトを通じて、国内旅行・海外旅行を予約する際に利用可能な「旅行割引クーポン」※1（以後、クーポン）を配布し、旅行需要の促進に取り組みます。





10月の消費者物価指数が前年同月比で3.0％増となり、物価の上昇が継続しています。家計の消費マインドへの影響が高まる中、阪急交通社では旅行シーズンとなる2026年3月以降の需要促進に向けて、新商品を多数用意し、福たびフェアを開始します。





今回の福たびフェア2026では、5種類のクーポンがあり、割引額は旅行代金に応じて1,000円から最大20,000円までとなっています。配布期間内（2025年12月22日～2026年1月15日）に当社ウェブサイトから取得し、予約の際に利用いただきます。5種類の割引金額ごとに各1枚ずつのクーポン取得が可能で、1予約に対し1枚使用できます。クーポンの利用総額が上限の1億円に達するまで配布します。対象商品※2は、2026年3月1日～9月30日に出発する国内旅行・海外旅行となっています。





阪急交通社は、これからも社会や暮らしの変化に応じたキャンペーンを実施するとともに、新しい需要にお応えする商品の開発に取り組んでまいります。





■福たびフェア2026

https://www.hankyu-travel.com/fukutabi/





※1クーポンの取得には、当社ウェブ会員への登録が必要となります。

※2対象商品の詳細は次の表を参照ください。













株式会社阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/59d0f9e02b297fc8c3e483eda81b492d7c3852f8.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1