【開幕】欧州をランドローバーで東西横断「ピースラリーウインター」がスタート 平和の象徴「サダコの折鶴」を各国の要人へ贈呈
国際ジャーナリスト 樽谷大助（Daisuke Tarutani）とジャン・タメン・アマリ（Jean Tamen Amari）は、ヨーロッパ大陸を西から東へと横断する「オリンピック・ピースラリー」の冬季大会となる「ピースラリーウインター」を開始いたしました。
厳冬の欧州を走破する新たな挑戦
本ラリーは、平和の尊さを訴えながら各国を巡るプロジェクトです。 今回は冬季の開催となるため、通常このラリーで使用されているクラシックカー（シトロエン）ではなく、雪道や悪路にも耐えうる「ランドローバー」を採用。厳しい環境下での東西横断に挑みます。
ルートはフランスを出発し、スイス、イタリア、モナコを経由して、さらに東側諸国へと進んでまいります。
各国要人へ「サダコの折鶴」を贈呈
本ラリーの最も重要なミッションは、広島の平和の象徴である「サダコの折鶴」を世界へ届けることです。 経由する各国の停車地では、その国の要人や関係者に対して、佐々木禎子さんの平和への祈りが込められた「サダコの折鶴（レプリカピンバッジ等）」の贈呈を行います。車の走行を通じて、国境を越えた平和の連帯を呼びかけます。
【関連情報】
特定非営利活動法人 SADAKO LEGACY OFFICIAL WEBSITE https://orizuru-sadako.com/
「禎子の折り鶴」プロジェクト（株式会社キャステム） https://www.castem.co.jp/project/detail?id=1749
【動画】被爆から79年…サダコの折り鶴 広島から世界へ（広島テレビ） https://youtu.be/hGD6wltSwnY?si=ghLiAAC4DAom--1O
【本件に関する報道・取材のお問い合わせ】 取材・報道についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
取材・報道窓口： 国際ジャーナリスト 樽谷 大助（Daisuke Tarutani）
欧州ジャーナリスト連盟会員
日本外国特派員協会会員
一般社団法人 モナコウィークインターナショナル
取材アシスタント： KANAME YAGIHASHI / Tatiana Ivanovna / HINATA TARUTANI
連絡先 Email： d.tarutani0120@gmail.com
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ