電通プロモーションプラスの菊池雄也が、「JPM The Planner 2025」を受賞

株式会社電通プロモーションプラスの菊池雄也（クリエイティブディレクター／コピーライター）が、一般社団法人日本プロモーション・マーケティング協会（JPＭ協会 沼野 芳樹理事長）が主催する個人表彰アワード、第8回「JPM The Planner 2025」 を受賞しました。

「JPM The Planner 2025」は、プロモーション業界において高い専門性と成果を発揮したプランナー個人を対象に、戦略設計力、企画力、実行力、ならびに市場・事業への貢献度等を総合的に評価し、表彰するものです。

菊池雄也は、JPM協会主催のプロモーションプランニング企画アワードにおいて、過去3年間で複数の企画で入賞しました。加えて、WEB動画・TVCM・販促キャンペーンなどの企画を通じ、常に予定調和を超える新鮮な驚きを追求し続けてきた一連の取り組みと、その確かな成果が審査員一同から高く評価されました。

■受賞者プロフィール

菊池 雄也（きくち ゆうや）

クリエイティブディレクター／コピーライター

東京都八丈島出身。2003年電通テック入社。

コピーライティングに軸足を置きながら、グラフィック・TVCM・プロモーション・イベント・デジタルなど、枠にとらわれない雑食性で、“あたりまえの隣にある”クリエイティブ＆プランニングワークを実践。

JPMでの受賞の他、第1回販促コンペ グランプリ、NY FESTIVAL ゴールド、日本雑誌広告賞、JAA広告賞、OCC、など受賞。

※2025年度「JPM The Planner」

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000146263.html

https://www.advertimes.com/20251212/article527623/