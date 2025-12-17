株式会社スリープセレクト(本社：東京都港区、代表取締役社長：西村秀之)は、米国シェアNo.1を誇る

マットレスブランド「Sealy（シーリー）」のお取引様向けの新作発表会『Sealy New Collection 2025 WINTER』を東京(青山)と大阪(心斎橋)のショールームにて開催いたしました。

本発表会では先日発表した最新グローバルモデル「Posturepedic ELITE / PRO (ポスチャーペディック エリート / プロ)」コレクションおよび「創業90周年記念モデル」のほか、高級家具メーカー「松創」とのコラボレーションによる芸術的なベッドフレームも同時公開いたしました。

新作発表会『Sealy New Collection 2025 WINTER』全景

□最新作「Posturepedic ELITE」日本上陸

2025年初頭に米国で発表された新ラインアップの最高級グレードを、日本市場へ本格導入いたします(米国以外では世界初)。最大の特徴は、新開発の「プレシジョンフィット・コイル」。トップ部分はソフトに、下部は力強く身体を支える新構造により、かつてないサポート力を実現しました。さらに腰部を強化する「マックスサポートテクノロジー」を採用し、整形外科医と連携したシーリー独自の「世界基準の眠り」がさらに進化しました。

最新グローバルモデル「Posturepedic ELITE / PRO」

□創業90周年記念モデル「Progress 90」ほか新製品

1936年の創業から90年を迎える節目を記念し、特別モデルを発表。米国特許取得の「ポスチャーテックコイル」をベースに、温度調節機能を持つ「サーミック」生地を採用。長年の歴史と信頼を凝縮した特別な一台です。また、高級家具メーカー「株式会社 松創」とのコラボレーションによる芸術的なベッドフレームも同時公開いたしました。

創業90周年モデル「Progress 90」

松創×シーリーコラボベッドフレーム「グランディオーズ」

□2026年2月よりTVCM放映決定

ブランド認知の拡大とともに、シーリーが提供する「至高の眠り」の価値をより多くのお客様へお伝えするため、2026年2月よりTVCMの放映を開始いたします。

2026年2月よりTVCMの放映を開始