鳴神温泉 ななのゆ 冬至（12月22日）は「柚子湯」を実施 家族風呂利用グループには柚子プレゼント
株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、12月22日に「冬至の柚子湯サービス」を開催します。
今年の冬至は 12月22日。冬至は「湯治」の語呂合わせで柚子湯に入る習慣があります。柚子湯には血行を促進して冷え性を緩和したり、体を温めて風邪を予防する効果もあります。
ななのゆも、冬至の12月22日は男女大浴場は柚子湯でお迎えします。トロトロすべすべの美肌の湯に、さらに柚子を加え美しく歳を越えてください。また当日は、家族風呂ご利用先着7グループには柚子を1個ずつプレゼント。当日お風呂で使っていただくのもよし、持ち帰ってご自宅で楽しんでいただくのもよしです。
【冬至の柚子湯】
実 施 日：2025年12月22日（月）
実施場所：男女大浴場
【柚子プレゼント】
実 施 日：2025年12月22日（月）
対 象：家族風呂ご利用先着7グループ
プレゼント：七山産柚子1個
七山の柚子
一昨年の秋、ななのゆの敷地内で集められた落ち葉は、七山の柚子農家さんへと軽トラで運ばれて行きました。その落ち葉を養分にして今年の秋にも柚子がしっかり実りました。冬至の柚子風呂用にとその農家さんからわけていただくのです。SDGsと声高に叫ばずとも、持続可能な範囲で湯ったりとまわっています。ご湯っくりどうぞ。
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には
レンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能 電気（1500w）が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
