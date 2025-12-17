12月14日成都で開催された2025年楽山冬季ツアー&第27回

峨眉山氷雪温泉シーズンの開幕式

AsiaNet 201322 （0330）



【成都（中国）2025年12月17日新華社＝共同通信JBN】高さ218メートルのツインタワーが巨大スクリーンを使った華々しい光のショーでライトアップされる中、2025年Leshan Winter Tour and the 27th Mount Emei Ice, Snow & Hot Spring Season（楽山冬季ツアー&第27回峨眉山氷雪温泉シーズン）の開幕式が12月14日の夜、中国四川省成都市のJiaozi Music Square（交子音楽広場）で開催されました。峨眉山市人民政府とMount Emei Scenic Area Management Committee（峨眉山景勝区管理委員会）が主催したこのイベントは、世界中の旅行者に向けて「雪の中で楽しもう」と誘いました。

夜になると、Jiaozhi Twin Towers（交子ツインタワー）のまばゆい光のショーが、そびえ立つ山の頂きや霧の立ち込める温泉、縁起の良い愛らしい象、遊び心のある猿、小雪舞う雪景色など、峨眉山の象徴的な文化と観光要素をダイナミックな映像で生き生きと表現しました。このイベントでは、Leshan Cultural Tourism Ambassador（楽山文化観光アンバサダー）が「雪の観光、温泉入浴、グルメの楽しみ」といった定番の体験だけでなく、わくわくするような新しい体験を満載した冬の旅行ガイドを発表しました。ビジターはダブルデッカーの観光バスでこの地域を巡り、峨眉山南斜面にあるDiechuan Malt Whisky Experience Center（Diechuanモルトウイスキー体験センター）などのユニークなスポットに立ち寄ったり、Palace Museum Relics Southward Migration Exhibition Hall（故宮文物南遷紀念館）などの文化遺産を探訪することができます。この旅程は、自然体験と文化探訪が深く融合した体験を提供します。

このイベントでは、冬の峨眉山の新たな楽しみ方を紹介する革新的な寸劇も披露されました。マレーシアの観光客は、臨場感あふれる各場面で俳優たちと一緒になり、Golden Summit（金頂）の雪を冠した絶景に感嘆したり、Leidongping Ski Resort（雷洞坪スキーリゾート）でのスキー、心身の回復に効果のあるLingxiu Hot Springs（霊秀温泉）での入浴、そして無形文化遺産である峨眉武術の探求を体験しました。こうした没入型パフォーマンスにより、観光客は人の心を捉える峨眉山の冬の魅力を存分に体験することができました。

さらに、峨眉山景勝区はその夜、待ち望まれていた3つの冬季旅行特典を発表しました。

2026年1月1日から4月30日まで（春節ゴールデンウィークを除く）、正規料金チケットを所持し、Qingyin Area（清音エリア）またはWannian Area（万年エリア）のいずれかのみを訪問する方、もしくはこの2エリアから金頂エリアへハイキングをする方には、チケット価格の50％相当の景勝区限定通貨が自動的に付与されます。このクレジットは峨眉山公式観光プラットフォーム上のデジタルウオレットに付与され、オンラインおよびオフラインの提携店舗での飲食、宿泊、文化・クリエーティブ商品、その他の対象商品の購入にご利用いただけます。

2025年12月1日から2026年1月31日まで（法定休日を除く）、峨眉山A株を500株以上保有する個人株主および法人株主の代表者は、景勝区の入場無料、万年ロープウエーの利用無料、雷洞坪スキー場での無料スノーボーディング、3大温泉入場無料といった4つの特別優待特典の権利が提供されます。また、同伴家族には、景勝区への入場、ロープウエー利用、温泉利用などに関する7つの特別割引特典が適用されます。

全山ツアーグループ、大規模ツアーグループ、インバウンドツアーグループ、研修ツアーグループなど、様々なツアーグループに合わせた優遇プランがあります。インバウンドツアーグループ（香港、マカオ、台湾地域からのグループを含む）のガイド及びリーダーは観光バスチケットが50％割引となり、そのグループは峨眉山景勝区の入場料が半額になります。

Mount Emei Scenic Area Management Committeeの担当者によると、今年のIce, Snow & Hot Spring Seasonは2026年3月まで続き、峨眉山は冬の期間中、雪と喜びの楽園になります。雪遊びや温泉入浴といった定番の体験の他にも、「Global Search for Emei's Kindred Spirits（峨眉の同好の人々を世界で探す）」キャンペーン、Ice and Snow Kung Fu Challenge（氷雪カンフーチャレンジ）、「Snowy Little Macaque（雪の中の愛らしいマカクザル）」写真コンテストなど、一連の斬新な双方向イベントが開催されます。

ソース：The Mount Emei Scenic Area Management Committee