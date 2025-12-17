現役グラフィックレコーダーに聞く！クライアントワークにおけるグラレコ活用術とは？

グレートワークス株式会社

東京に拠点を置く戦略クリエイティブファーム、グレートワークス株式会社。 “Make Jumps Together” をビジョンに掲げている弊社には、さまざまなスタイルで自分なりの「ジャンプ」を試みているメンバーがいます。今回は、そのひとりであるプランナーの根本清佳（ねもとさやか）さんに話を聞きました。















根本さんは、プランナーとしてクライアントに企画を提案する仕事をしながら、大学時代から続けている「グラフィックレコーディング（通称：グラレコ）」の活動も行っています。近頃はコンサルティング業務のなかにグラレコの手法を取り入れ、クライアントとのコミュニケーションや思考を深めるプロセスにおいて、その真価を発揮しています。





そもそもグラレコの効能とは何なのか？日頃の業務でグラレコを活用する方法とは？根本さんのこれまでを振り返りながら、「グラレコ進化論」を語ってもらいました。









ー 改めて確認しておきたいのですが、そもそもグラレコとは何なのでしょう？





私の場合は「グラレコとはイラストや図を使って、話の内容をリアルタイムに記録する手法」と説明しています。会社の会議からトークイベントまで、幅広い場で活用されています。一般的に、議事録はテキストを使ってまとめられますよね。ですから「イラストや図を使って」という部分が、多くの人が共通して認識しているグラレコの特徴です。











GREAT WORKSの社内ラジオをグラレコで表現







CEO山下が登壇したイベントでの対話をグラレコで表現





しかし、そのあとの「リアルタイムに記録する」に関しては、グラフィックレコーダーによってかなり認識が異なっていると感じます。話を聞いたあと、時間が経ってから内容をまとめたものを「グラレコ」と呼んで発信している人もいます。そうなると「インフォグラフィック」という表現もできますね。それが誤りと言いたいわけではなく、おそらくグラレコの明確な定義は存在しないのかなと思うのですが、私は「リアルタイム性」こそがグラレコにおける大切な要素だと考えています。









ー なるほど。リアルタイム性が伴うことで、グラレコにはどんな効果が生まれるのでしょうか？





最も理想的なのは、グラレコを描いていくプロセスも、参加者と共有できていることだと思います。例えば、誰かの発言がすぐグラレコに拾われたり、その時の空気感がカラーやトーンに反映されたり。そういったライブ性って、参加者の興味を惹きつけますし、その場に積極的に参加しようというモチベーションにもなり得るのかなと。つまり、グラレコは話の内容を記録するだけではなく、同時に「場」自体を動かしていくためにも使えるということです。





しかし実際には、モニターにプレゼンを映したり、手元に資料が配られたりすることが多く、進行中のグラレコに参加者の目を向けることが難しいケースがほとんどです。そんな時は、区切りの良いタイミングで一度グラレコに注目してもらうか、もしくは最後に完成した状態のものを見てもらいます。どうしても制約がかかるときもありますが、できるだけ「リアルタイム性」を保ちたい、という思いがありますね。











イベント会場でiPadを使ってグラレコをしている根本









ー たしかにリアルタイムだと、より「Wow!」が生まれますね。

根本さんは、どのようなきっかけでグラレコを始めたのですか？





グラレコを始めたのは、大学１年生の頃です。いつの間にか、グラレコ歴８年になっていました。幼少期から絵を描くことは好きだったのですが、本格的に学んだ経験はないですし、そこまで自信がなかったので、仕事にしようと考えたことはありませんでした。大学は経営学科に進学したのですが、イノベーションの授業を受けていたところ、先生から紹介されて参加したのが、「自分の好きを起点にビジネスをする」という活動をしている自主ゼミでした。





そこで改めて自分の「好き」と向き合ったとき、思いついたのは、絵を描くことでした。たまたま絵を描くことが好きなメンバーが何人かいたので、各々にアイデアを持ち寄り、どんなビジネスならできそうかを考えました。そのなかで見つけたのが「グラレコ」というスキルでした。当時は今ほどグラレコをやっている人がいなかったので、きっとニーズがあるんじゃないかと思い、習得に向けてみんなで学び始めました。









ー 大学の自主ゼミがきっかけだったんですね。

その後、どのようにグラレコを披露する場を増やしていったのでしょうか？





練習していくなかで、少しずつ上達してきた頃、とあるイベントでグラレコをしてもらいたいと依頼があったんです。ボランティアではありましたが、まずは実践してみようと思い、緊張しながらも気合を入れて臨みました。反省点は多々ありましたが、終えたあとにイベントの参加者の方々から、たくさんの反応をもらえました。グラレコの写真を記事に載せてもらったり、別のイベントにも呼んでもらったり。





これほど反響があるのか！と気づいてからは、さらにギアを入れて活動するようになりました。ひたすら練習と実践を繰り返していき、活動を通じていろんなテーマや分野に触れることができましたし、たくさんの人との出会いもありました。テレビやラジオでグラレコをしてほしいという依頼もいただくようになり、世の中的にもどんどんグラレコが普及してきているな、という実感がありましたね。











大学時代に取り組んだグラレコの様子





ー GREAT WORKSに入社後、グラレコのスキルはどのように役立っていますか？





最近の事例だと、「会社のリブランディングに伴い、新しい社名とサービス名を考えたい」というクライアントのプロジェクトがありました。合宿形式で長時間をかけて集中討議を行ったのですが、そこでグラレコを取り入れました。





いきなりネーミングを提案するのではなく、まずは、あらゆる方向から会社や事業について深くヒアリングすることから始めます。このときに大切なのが、クライアントとの認識のズレをなくすこと。膨大な情報を一度に受け取るため、頭がパンクしそうになることもありますが、一つひとつ丁寧に理解してインプットすることが必要です。そんなときこそ、グラレコの整理術が活きますね。抽象的でイメージしづらい概念をビジュアル化したり、複雑な情報をシンプルに要約したりすることで、参加者の認識の足並みを揃えながら議論を進めていきます。ちなみに、ファクトとして細かい発言も残しておけるように、テキストの議事録は別のスタッフに担当してもらいます。





ここで意識しているのは、言葉の変換をかける部分とかけない部分、両方の視点を持つことです。基本的にグラレコは、情報を簡潔に伝えることが求められるので、常に「つまりそれって、こういうこと？」という思考のもとでアウトプットしています。しかし、場合によっては、そのままの言い回しでしか表現できない熱量やニュアンスを感じ取ることもあります。そんなときはあえて変換をかけず、「生っぽさ」を表現するようにします。情報以外のナラティブな面も、記録として残っていること。その方が、きっとクライアントにも価値を感じてもらえるんじゃないかと思っています。





そして、実際にネーミング案を検討するフェーズにおいても、グラレコの強みが発揮されます。ヒアリング内容のグラレコを見ると、アイデアのヒントになるキーワードや絵がたくさん散りばめられているんです。ブレストにおいては、ロジカルだけでなくクリエイティブな思考も必要とされるので、テキストだけの議事録よりも、グラレコの方が役立つケースも多いのではないかと思います。実際、このプロジェクトでも、みんなでグラレコを眺めながら、多彩な着眼点で活発にアイデアを出し合いました。全体を通してグラレコを最大限に活用できたな、と感じられたプロジェクトでしたね。









ー 根本さんのグラレコは、どんどん進化しているように感じます。

今後は、どんなグラレコに取り組みたいですか？





今はグラレコをする人が増えて、飽和状態になっているようにも感じます。プロとアマチュアの境界があまりない世界なので、SNSでもたくさんの人が投稿しています。それ自体は良い流れだと思うのですが、そうなるとやっぱり、次なる新しいグラレコの形を見つけたくなりますよね。まだ具体的にはなっていませんが、こんなことまでグラレコできるの？という領域にチャレンジしてみたいです。例えば、スポーツの実況中継をグラレコしてみるとか、将棋の解説をグラレコしてみるとか。既にやっている人もいそうですが(笑)。





それから、GREAT WORKSのクライアントワークでは、ロジカル思考とクリエイティブ思考を行き来するプロセスをとても大切にしています。まるで、深く水中に潜ったあと、水面から顔を出して息継ぎをするように、インプットとアウトプットを何度も繰り返します。その様子をできる限りグラレコで残しておくことができれば、私たちが提供している過程自体が大きな価値なんだとクライアントに感じてもらえるのかなと。何か月もかけて、プロジェクト全体をグラレコをしてみるというのも、かなり壮大ですが面白いかもしれないですね。グラレコを見たクライアントから「GREAT WORKSに伴走してもらってよかった！」と言ってもらえることが、究極の理想なのかもしれません。



















ー 根本さんがグラレコという武器を使って、大きく「ジャンプ」している様子が伝わってきました。グラレコを試してみたいという方は、ぜひご連絡ください。根本さん、ありがとうございました！