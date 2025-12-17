学校法人金沢工業大学（理事長 田向 純）は、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）が発行する「ソーシャルボンド」（第81回日本学生支援債券）への投資を実施しましたのでお知らせいたします。

ソーシャルボンドとは

ソーシャルボンドは、社会的課題の解決に資するプロジェクト（ソーシャルプロジェクト）の資金調達を目的として発行される債券であり、ESG投資の対象となります。 詳細はJASSO公式サイトをご参照ください。

https://www.jasso.go.jp/about/ir/saiken/siryo.html

投資の目的と意義

本債券の発行による調達資金は、JASSOが担う奨学金事業のうち、貸与奨学金の財源として活用されます。奨学金事業は、日本国憲法第26条や教育基本法第4条に定められる「教育の機会均等」、さらに国連の持続可能な開発目標（SDGs）の目標4「すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。」の達成に資するものです。

学校法人金沢工業大学は、こうした取り組みを通じて、教育分野における社会的課題の解決に貢献し、社会的責任を果たしてまいります。

本債券の概要

銘柄：第８１回日本学生支援債券

年限：２年

発行額：300億円

発行日：令和７年11月７日

※ESG

ESGとは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の英語の頭文字を合わせた言葉。「ESG投資」とはこれらの要素を重視・選別して行う投資のこと。