アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇、以下当社)は、オリックス株式会社の連結子会社であるエイチ・シー・ネットワークス株式会社(本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中 宗、以下、HCNET)と仮想デスクトップをはじめとするセキュリティソリューションにおいて協業を開始することをお知らせします。









本協業により、当社の「リモートPCアレイ」や Citrix を中心とする 仮想デスクトップ関連製品と、HCNETのネットワーク技術を連携することで、お客様に対しより安全で高性能かつ運用効率の高いデジタルワークスペースの提供が可能となります。

これらのソリューションを、HCNETの主要な顧客である自治体や文教、医療、産業・流通、社会インフラ分野における企業に向けて提供し、事業領域の拡大と新規顧客獲得を推進します。

また、展示会やデジタルマーケティングを活用した共同プロモーションによって潜在顧客を開拓し、案件獲得の機会を広げます。





当社は、HCNETとの協業を通じて、今後も企業のデジタルワークプレイス進化に貢献してまいります。









■リモートPCアレイとは

20年以上の仮想デスクトップ販売、構築経験に基づいた自社企画製品です。

一般的に仮想デスクトップは、セキュリティ、テレワークに優れたソリューションですが、システムの構築、運用には、高度なスキルを要するエンジニアと長期にわたる構築期間が必要でした。これらの課題に対して、安全性を担保したままPC集約率、導入コスト低減、導入期間短縮、保守運用性の向上を追求したのがリモートPCアレイです。





リモートPCアレイ利用イメージ





特長

・ハイパーバイザー不要で設計構築期間を大幅短縮し、初期導入コストも大幅削減

・1ユーザ1カートリッジ利用のためパフォーマンス障害を低減

・シンプルな構成と管理機能で保守運用コストを削減

・同一のスペックのPCカートリッジを集約しており、RPAのシナリオ実行環境にも最適





リモートPCアレイ





https://www.ascentech.co.jp/solution/rpa/rpa.html









■リモートPCアレイ評価機貸し出しのお問い合わせ

評価機・トライアルお申し込みフォーム：

https://secure-link.jp/wf/?c=wf42488912&product=%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88PC%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%A4









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、 ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。









東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】