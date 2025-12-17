鳥取市（所在地：鳥取県鳥取市幸町71番地、代表：深澤義彦）は、1000年以上の歴史を持つ伝統工芸「因州和紙」の技術継承と産地振興を目的としたふるさと納税型クラウドファンディング「千年紡がれた因州和紙の技を、未来へつなぐ。」を実施しています。返礼品には因州和紙の書道半紙や工芸品、和紙ランプシェードなどが用意され、日本の伝統文化保存に関心のある方からの支援を募っています。

千年続く伝統工芸「因州和紙」の現状と課題

因州和紙は平安時代から鳥取地域で作られてきた高品質な手漉き和紙で、国の伝統的工芸品にも指定されています。綿のような白さと強靭な繊維構造を持ち、書道用紙や工芸品として古くから親しまれてきました。特に書道半紙としての評価は高く、墨の発色の良さと筆の滑りやすさから多くの書道家に愛用されています。しかし近年、和紙産業は全国的に職人の高齢化や後継者不足、安価な機械漉き紙や輸入紙との価格競争など多くの課題に直面しています。因州和紙も例外ではなく、伝統技術の継承が危ぶまれる状況にあります。2015年にユネスコ無形文化遺産に「和紙：日本の手漉和紙技術」が登録され注目が集まったものの、伝統産業が持続的に発展するためには、さらなる支援と新たな取り組みが必要とされています。鳥取市青谷町の和紙職人たちは、こうした厳しい状況の中でも伝統技術を守りながら、現代のライフスタイルに合った新しい和紙製品の開発にも挑戦しています。しかし、小規模な工房が多く、設備投資や人材育成、新商品開発のための資金確保が大きな課題となっています。

ふるさと納税を通じて因州和紙を支援する新たな取り組み

今回のクラウドファンディングは、単なる資金調達に留まらず、全国の方々に因州和紙の魅力を知っていただくための取り組みでもあります。集まった寄付金は、伝統技術の継承者育成プログラムの開発、職人の技術向上のための研修、新たな商品開発や販路拡大のための支援などに活用される予定です。このプロジェクトの特徴は、返礼品として実際の因州和紙製品を選べることです。書道愛好家向けの高級半紙セット、暮らしに彩りを添える和紙工芸品、現代的なインテリアとして人気の和紙ランプシェードなど、様々な商品が用意されています。これにより寄付者は、単に寄付をするだけでなく、実際に因州和紙の魅力を体験し、その価値を実感することができます。また、寄付者には定期的に産地の状況や職人の活動レポートが届けられ、支援の成果を実感できる仕組みも整えられています。これは単なる一過性の支援ではなく、継続的な関係構築を目指す取り組みといえます。和紙産業は日本の文化的アイデンティティを象徴するものであり、その存続は地域経済だけでなく日本の文化遺産保護という観点からも重要です。世界的にSDGs（持続可能な開発目標）の意識が高まる中、伝統産業の持続可能な発展モデルとしても注目される取り組みとなっています。寄付の方法は、ふるさと納税ポータルサイト、ふるさとチョイスGCF、または鳥取市公式ウェブサイトから簡単に行うことができます。ふるさと納税制度を利用することで、税制上の優遇も受けられるため、効果的に支援することが可能です。

プロジェクト概要

- プロジェクト名：「千年紡がれた因州和紙の技を、未来へつなぐ。」- 目標金額：100万円- 実施期間：2025年10月20日～2025年12月31日- 寄付方法：ふるさと納税ポータルサイト、ふるさとチョイスGCF、鳥取市公式ウェブサイト- 返礼品： 1. 因州和紙書道半紙セット（各種サイズ・品質） 2. 因州和紙工芸品（小物入れ、便箋、名刺ケースなど） 3. 和紙ランプシェード（各種デザイン）- 資金使途： 1. 伝統技術継承者育成プログラム開発 2. 職人の技術向上のための研修 3. 新商品開発支援 4. 販路拡大のためのプロモーション活動 5. 和紙産地のブランディング強化

鳥取市 会社概要

- 名称：鳥取市- 所在地：鳥取県鳥取市幸町71番地- 代表者：深澤義彦- 設立：1889年10月1日- 事業内容：市民生活支援、都市整備、福祉・保健サービス、教育、文化振興、環境保全、産業振興など市政全般- URL：https://www.city.tottori.lg.jp