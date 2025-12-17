株式会社Tieel（本社：東京都中央区）が運営する宝石・ジュエリー買取専門店「おもいお」は、2025年12月に英ロンドンで開催されたボナムズ（Bonhams）のジュエリーオークションにおいて、10.37カラットのエメラルドリングが事前予想価格の約6倍で落札されたことを受け、エメラルドをはじめとする宝石（カラーストーン）の査定体制を強化したことをお知らせします。

■背景：英・ボナムズオークションでの記録的落札

https://omoio.co.jp/column/emerald-ring-auction-high-price

2025年12月11日にロンドンで開催された、ボナムズ（Bonhams）の「ロンドン・ジュエルズ・オークション」において、10.37カラットのコロンビア産エメラルドをあしらった指輪が、事前の最高予想価格（10万ポンド）を大きく上回る59万7300ポンド（約1億1千万円相当※）で落札されました。これは予想の約6倍にあたる金額です。また、同オークションでは、エメラルド以外にも歴史的価値の高いジュエリーや希少なカラーダイヤモンドが多数出品され、高値で取引されました。具体的には、約11カラットものビルマ産ルビーを贅沢に使用した1935年製のカルティエネックレスが約3,400万円※で落札されたほか、英国マーガレット王女の元侍女が所有していたという由緒ある「変形可能なダイヤモンド・ティアラ」も、約1,900万円※という高値を記録しました。さらに、カラーダイヤモンドへの注目度も高く、希少なファンシーイエローダイヤモンドをあしらった豪華なリングも約1,400万円※で落札されており、世界的な宝石への投資需要の高さが伺えます。※為替レートは執筆時点の概算です。

■ 国内市場の動き：「宝石を正しく評価してほしい」というニーズの急増

こうした海外市場の活況と呼応するように、日本国内においてもエメラルド、ルビー、サファイアといったダイヤモンド以外の宝石（カラーストーン）に関する相談が増加傾向にあります。特に、遺品整理や資産整理の現場では、「価値が分からないまま安価に査定されてしまうのではないか」「産地や品質まで詳細に見てほしい」といった、より高度で専門的な査定を求める声が多く寄せられています。なかでも今回高額落札された「エメラルド」は、ダイヤモンド以上に査定が難しい宝石です。 「色味（カラー）」「内包物（インクルージョン）」「産地」「研磨状態」といった複合的な要素で価値が決まるため、鑑定士の知識や経験の差が、査定金額に大きく影響を与える現状があります。

■ おもいおの対応：宝石・アンティークジュエリーの査定強化

こうした世界的な市場トレンドと、国内における資産整理ニーズの高まりを受け、「おもいお」では以下の対応を強化いたします。・GIA資格保有者など専門鑑定士による査定体制の強化・「ブランド × アンティーク」の評価見直しダイヤモンド以上に多角的かつ高度な判断が求められる宝石の査定に対応するため、当店には宝石学の国際的権威であるGIA（米国宝石学会）認定資格「GIA-GG」を有する専門鑑定士が在籍しています。30,000点以上の買取実績に基づいた、正確な市場価値と適正価格を提示できる体制を整えております。さらに、今回高値がついたカルティエのような「ブランド・アンティーク」について、一般的な貴金属の重量査定ではなく、製品そのものの希少性やデザイン、歴史的背景（付加価値）をプラス査定する評価基準を適用します。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「今回エメラルドに予想の6倍もの値がついたことは、高品質な宝石への枯渇感と投資需要の表れです。日本国内には、バブル期などに購入された良質な宝石がまだ多く眠っています。デザインが古くても、石そのものやブランドの価値は高騰している可能性があるため、この機会に一度査定に出されることを強く推奨します」

■買取専門店「おもいお」について

今回のボナムズでの記録的な落札結果が示すように、宝飾品の真の価値は、単なる素材（地金や石の重さ）だけでなく、「時代背景」や「作り手（ブランド）」、そして「石そのもののクオリティ」によって大きく左右されます。総合買取サービス「おもいお」では、今回注目を集めたエメラルドをはじめ、ルビー、サファイアといった宝石、希少なカラーダイヤモンドからアンティークジュエリーまで、高度な目利きを要する査定に幅広く対応可能です。 査定にかかる費用やキャンセル料は一切発生しませんので、「まずは価値だけ確かめたい」という場合でも安心してご利用いただけます。国際市場での価格高騰が続く今、お手元に眠る宝飾品が思わぬ高値になる可能性がございます。ぜひお気軽にご相談ください。・店頭査定（銀座／心斎橋）・宅配査定（全国対応）・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

■おもいお営業時間 ：10:00～20:00（年中無休）電話番号 ：03-6263-0835公式サイト：https://omoio.co.jp公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

■おもいお 東京銀座本店所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F■おもいお 大阪心斎橋店所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要社名 ：株式会社Tieel（ティール）所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ：2016年1月8日代表者：代表取締役社長 高源 雅洋事業 ：リユース事業・EC事業URL ：https://tieel.jp