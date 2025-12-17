ヨネックス株式会社（代表取締役社長：アリサ ヨネヤマ）は、バドミントンシューズのトップシリーズ「AERUS」「ECLIPSION」「65」と並び、爆発的なパワーを生む新シリーズ「SUBAXIA（サブアクシア）」を発表します。その第一弾モデルとして「SUBAXIA(サブアクシア) GT」を2026年1月28日より世界同時発売いたします。

革新技術「GRPHT THRTTL」競技用モデル初搭載

本モデルには、2025年8月に発表したヨネックスシューズの新構造「GRPHT THRTTL（グラファイトスロットル）」を競技用モデルとして初めて搭載しました。

製品コンセプト

「THE ONLY WAY IS UP」 ジャンプスマッシュやネットプレーでの上下、前後の立体的な動きに対応し、高いクッション性と反発性で攻撃的なプレーを支えます。

主な特徴

最大の特徴は、プレーヤーのパワーを自由自在にハイレベルで引き出すことを目指し、ヨネックスの最新技術を融合させた新構造「GRPHT THRTTL」です。ヨネックス独自の新素材「POWER CUSHION® REV」は、従来の軽量素材※に対して、軽量性は同等としつつ、衝撃吸収性を37％※、反発性を42％※向上させ、最高レベルのクッション性を発揮します。さらに、中足部に配置した「POWER CARBON」が復元力を高め、優れた反発性で次の一歩への高い推進力へと導きます。 かかと部は、クッションを立体的な立ち上がり形状にすることで、ネット前への踏み込みにも対応。衝撃をしっかり受け止め、後方への戻り動作をスムーズにします。さらに、ジャンプ力を向上させるためには、前足部の反発性を高めることが効果的であることに着目し、ミッドソールの前後で硬さを変えた新構造を採用。前足部は反発力を強化しつつ、後部には衝撃吸収性を高めました。ヨネックスが長年にわたり培ったカーボン技術と最新クッション材の採用により、かつてない爆発的なジャンプとスマッシュを実現し、パワフルかつスムーズなフットワークでゲームを支配する次世代のバドミントンシューズが誕生しました。※ 軽量ミッドソール素材「Hyper Feather Light」との比較。ヨネックス調べ。

INNOVATION

1.新構造「GRPHT THRTTL（グラファイトスロットル）」搭載の次世代モデル

本製品は、ヨネックスの最新素材「POWER CUSHION® REV」と「POWER CARBON」を融合させた新構造「GRPHT THRTTL」を搭載した次世代モデルです。「POWER CUSHION® REV」による高いレベルのクッション性に加え、「POWER CARBON」が高い復元力と反発力を生み、次の一歩への推進力が向上します。

2.かかと部のクッションが進化（立体的な立ち上がり形状）

かかと部のクッションを立体的な立ち上がり形状にすることで、ネット前への踏み込みにも対応。衝撃をしっかり受け止め、後方への戻り動作をスムーズにします。

3.部位ごとに最適な硬度を採用した「前後分割ミッドソール」

ミッドソールには「POWER CUSHION® REV」と「フェザーバウンスフォーム」を使用。前後で硬さを分割した新構造にすることで、前足部は反発力を強化しつつ、後部には衝撃吸収性を高めました。

製品概要

○お客様からのお問い合わせ

ヨネックス株式会社 営業センター 03-3836-1221

https://newscast.jp/attachments/diRq1swFlDCPkKpI475S.pdf