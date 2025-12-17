新ロイヤルティ・プログラム「1 Hotels Mission Membership(TM)」イメージビジュアル





【米フロリダ州マイアミ】ホスピタリティ業界のビジョナリーであるバリー・スターンリヒト(Barry Sternlicht)によって創設された、ミッション主導型のラグジュアリー・ライフスタイル・ホテルブランド、「1 Hotels」(読み：ワンホテルズ)は、ゲストと地球の双方に価値をもたらすことを目指した、目的志向型コンセプトによる新たなロイヤルティ・プログラム「1 Hotels Mission Membership(TM)」(読み：ワンホテルズ・ミッション・メンバーシップ、以下 1 Hotels Mission Membership)を2025年12月8日に発表しました。

1 Hotels Mission Membershipは、単なるロイヤルティ・プログラムではなく、「できる限り多くの“良いこと”を実行していこう」という行動への呼びかけです。従来型のポイント制度とは一線を画す大胆なアプローチとして、一人ひとりに寄り添うパーソナライゼーション、環境へのポジティブな影響、そして意味ある形でゲスト体験を深化させることに注力しています。

1 Hotelsが掲げるサステナビリティとマインドフル・ラグジュアリーの理念を礎に、1 Hotels Mission Membershipは、旅と地球とのより深い結びつきを求めるゲストのために設計されています。ポイントや会員ランクを積み上げる仕組みに重きを置くのではなく、人を中心に据えた新しい特典のあり方を採用しています。メンバーはこのロイヤルティ・プログラムに入会したその瞬間から、厳選された特典や限定体験を通じて、利用実績ではなくブランドとの関わりの深さに応じて進化していく、関係性重視のプログラムを体験します。従来のロイヤルティの枠組みを見直すことで、1 Hotelsは過剰消費を前提とした価値観から脱却し、より意識的で価値観を軸にした旅のあり方へとシフトしています。









【1 Hotels Mission Membershipの仕組み：滞在を「良いこと」＝確かな社会・環境へのポジティブな影響につなげる】

1 Hotels Mission Membershipでは、すべての滞在が何らかの「良いこと」につながる仕組みを確保するとともに、その「良いこと」をつなげる寄付先を、メンバー自身が選択できるように設計されています。

対象となる滞在ごとに、対象宿泊費の1％が、環境分野を代表する3つの非営利団体――ナチュラル・リソース・ディフェンス・カウンシル(NRDC)、オーシャニック・グローバル(Oceanic Global)、またはグリーン・アワ・プラネット(Green Our Planet)――のいずれかに寄付されます。寄付先はメンバー自身が最も共感する活動団体を選択でき、すべての寄付は、世界中の非営利団体と寄付者をつなぐ、国際的な寄付プラットフォームであるグローバル・ギビング(GlobalGiving)を通じて管理され、透明性とコンプライアンスが確保されています。

また、新規メンバーの登録1名につき、1 Hotelsはアーバー・デイ・ファウンデーション(Arbor Day Foundation)とのパートナーシップを通じて1本の植樹を行います。これは、山火事の影響を受けた地域の生態系回復を支援するため、カリフォルニア州の苗木園で10万本の樹木の育成を支援するという、最近のコミットメントをさらに推進する取り組みです。この取り組みは、1 Hotels Mission Membershipのメンバーが、自身の滞在を通じて、実質的かつ長期的に地球への意味のあるポジティブな影響をもたらすことを示す好例です。









【1 Hotels 創設者 兼 Starwood Hotels 会長 バリー・スターンリヒト コメント】

「ポジティブな影響をもたらすことに深くコミットするブランドとして、私たちは、自らの価値観に沿いながら、かつゲストのみなさまにとって真に特別なものを提供する取り組みを生み出したいと考えました。1 Hotels Mission Membershipを通じて、私たちはロイヤルティの概念に変革をもたらし、“より大きな何か”の一員であるとはどういうことかを再定義しています。これは、自然を守り、人を大切にし、滞在を超えた体験を創出することにほかなりません。」









【Starwood Hotels CEO ラウル・レアル(Raul Leal)コメント】

「1 Hotels Mission Membershipは、使命をもつホスピタリティ・ブランドとして進化を続ける1 Hotelsにとって、次なるステップとなる取り組みです。これは、ゲストの体験を単なる「滞在」としてではなく、「ポジティブな影響をもたらすためのプラットフォーム」として捉え直すという、私たちの継続的な取り組みを反映しています。本ロイヤルティ・プログラムは、自ら選ぶブランドにより高い価値を求め、意味ある取り組みの一部でありたいと願うトラベラーのために、明確な意図をもって設計されました。」









【価値観と旅のスタイルに寄り添う、パーソナライズされた特典】

1 Hotels Mission Membershipのメンバーは、それぞれの価値観や旅のスタイルを反映した、特別料金、パーソナライズされたサービス、そして意義のある特典を楽しめます。客室のアップグレード、レイトチェックアウト、特別なローンチやパートナーが提供する限定エクスペリエンスへの先行アクセスといった特典は、会員ステータスではなく空室状況に基づき、すべてのメンバーに提供されます。なお、これらの特典は、滞在利用頻度の高いゲストが優先される仕組みとなっています。









【1 Hotelsの価値観を体現する、会員限定エクスペリエンス】

1 Hotels Mission Membershipでは、1 Hotelsのコアバリューを体現し、各デスティネーションとのつながりをより深く体感できる、以下のような会員限定エクスペリエンスを提供しています。





■1 Hotel Copenhagen ― シェフが手がける温かいピクニックランチ付きの、市内を巡るガイド付き “グルメ・バイクツアー”





■1 Hotel South Beach ― レストラン「AVIV」のキッチンの舞台裏に招かれ、中東の伝統的なフラットブレッド「サルーフ・ブレッド」とフムス作りを体験できる、ゲスト参加型のワークショップ





■1 Hotel Seattle ― 地元で蒸留されたスピリッツや地域産の食材にフォーカスした、プライベート・ミクソロジークラス





■1 Hotel Brooklyn Bridge ― シェ・パニース(Chez Panisse)出身で、「地産地消」「素材重視」の哲学を体現し、ジェームズ・ビアード賞などを受賞したジョナサン・ワックスマン(Jonathan Waxman)シェフが自らキュレーションするシーズナル・テイスティング体験





■1 Hotel Toronto ― CMS(Court of Master Sommeliers)資格保持ソムリエのローラ・マクドナルド＝ルミ(Laura Macdonald-Rumi)が案内する、ワインとチーズのペアリング体験

これらは提供されるプログラムのほんの一例であり、ブランドの拡大とともに、今後も新たなエクスペリエンスが継続的に追加されていく予定です。









【テクノロジーで可視化される、パーソナライズされたシームレスな滞在体験とポジティブな影響】

1 Hotelsは、すべての1 Hotels Mission Membershipメンバーに高度にパーソナライズされた体験を提供するため、テクノロジー・プラットフォームへの大規模な投資を行っています。メンバーは、自分がどのように社会や環境に貢献するかを選びながら、自身の情熱や嗜好、価値観に基づいて旅のスタイルを形づくることができます。1 Hotels Mission Membershipのウェブおよびモバイルアプリの専用ポータルは、この体験をさらに進化させ、ゲストが滞在内容をカスタマイズし、寄付先となる環境保護団体を選択し、自身のもたらすポジティブな影響を時間の経過とともに可視化・管理できるようにしています。1 Hotelsアプリでは、モバイルチェックインや客室内コントロール、レストラン予約、Audi e-tronの試乗体験、厳選されたおすすめローカル情報の提供、そしてダイレクトチャットによるサポートなどの機能を通じて、ゲスト体験をさらにシームレスにします。これにより、ホテル滞在中はもちろん、滞在前後においても、ブランドとのつながりをこれまで以上にスムーズに楽しむことができます。さらに、1 Hotelsアプリには、Alo Movesによるウェルネス動画など、いつでもどこでも楽しめる新機能も追加されています。









【姉妹ブランドでも広がる、シームレスなメンバーシップ体験】

ゲストは、1 Hotels Mission Membershipのアカウントを、姉妹ブランドであるBaccarat HotelsおよびTreehouse Hotelsでも利用でき、各ホテル間でゲストの好みや設定が共有されます。(一部特典は他ブランドでは適用対象外となります。詳細は各ブランドのメンバーシップページをご参照ください。)

詳細は以下の公式Webサイトをご覧ください。





■1 Hotels Mission Membership公式Webサイト： https://www.1hotels.com/member









【1 Hotelsについて】

1 Hotels(読み：ワンホテルズ)は、自然にインスパイアされたミッション主導型のラグジュアリー・ライフスタイル・ホテルブランドとして、最高級のサステナブル・デザインと建築、そして優れた快適性と比類ないレベルのサービスを培い、提供しています。名誉ある「ミシュランキー(MICHELIN Keys)」をいち早く獲得したホテルを擁する1 Hotelsは、「世界を旅する人々は、その世界を大切にするべきである」というシンプルな理念にインスパイアされています。結局の ところ、私たちは“1 World(地球という1つの世界)”に生きているのです。

2015年にマイアミのサウスビーチとマンハッタンのセントラルパークにプロパティを開業して以来、2017年2月にイーストリバー沿いのブルックリン、2019年6月にサンセット大通りのウェストハリウッド、2020年に中国・三亜、2021年にトロント、2022年にサンフランシスコとナッシュビル、そして2023年にハナレイ・ベイ(カウアイ島)のフラッグシップホテルと、ブランド初のヨーロッパでのプロパティをメイフェア(ロンドン)で開業しています。さらに2025年には、シアトル、メルボルン(オーストラリア)、コペンハーゲンにも展開を広げています。

また2025年には、ゲストに特別な特典や限定機会を提供するとともに、地球への貢献を目的とした、目的志向型ロイヤルティ・プログラム「1 Hotels Mission Membership」をローンチしました。

今後は、カボ・サン・ルーカス(メキシコ)、パリ、エロウンダ・ヒルズ(クレタ島)、オースティン(テキサス)、東京、リヤド(サウジアラビア)、サン・ミゲル・デ・アジェンデ(メキシコ)など世界各地でさらなる開発プロジェクトが進行中です。詳細は以下の公式Webサイトをご覧ください。





■1 Hotels公式Webサイト： https://www.1hotels.com/









【Starwood Hotelsについて】

Starwood Hotels(読み：スターウッド・ホテルズ)は、世界的な投資会社であるスターウッド・キャピタル・グループの関連会社であり、世界各地で展開する1 Hotels、Baccarat Hotels & Resorts、Treehouse Hotelsを運営するサステナブルなホテルブランド運営・マネジメント会社です。

自然にインスパイアされたライフスタイル・ブランドである1 Hotelsは、2015年にサウスビーチ(マイアミ)とマンハッタンに開業して以来、現在は、ブルックリン・ブリッジ(ニューヨーク)、ウェストハリウッド(ロサンゼルス)、中国・三亜、トロント、サンフランシスコ、ナッシュビル、ハナレイ・ベイ(カウアイ島)のフラッグシッププロパティ、メイフェア(ロンドン)でブランド初のヨーロッパでのプロパティ、シアトル、メルボルン(オーストラリア)、コペンハーゲンへと展開を拡大。

現在は、カボ・サン・ルーカス(メキシコ)、パリ、エロウンダ・ヒルズ(クレタ島)、オースティン(テキサス)、東京、リヤド(サウジアラビア)、サン・ミゲル・デ・アジェンデ(メキシコ)で開発プロジェクトが進行しています。

2015年3月に初披露されたラグジュアリーブランドであるBaccarat Hotels & Resortsは、ニューヨークでフラッグシップホテルをオープンして以来、ローマ、フィレンツェ、ドバイ、リヤド(サウジアラビア)、ブリッケル(マイアミ)、モルディブで開発プロジェクトが進んでいます。

2019年にロンドンで最初のプロパティがオープンしたTreehouse Hotelsは、マンチェスター(英国)、シリコンバレー(カリフォルニア)で展開し、その他にブリッケル(マイアミ)、アデレード(オーストラリア)、リヤド(サウジアラビア)で新規開発が進められています。

また2025年には、ゲストに特別な特典や限定機会を提供するとともに、地球への貢献を目的とした、目的志向型ロイヤルティ・プログラム「1 Hotels Mission Membership」をローンチしました。ゲストは同メンバーシップアカウントを、姉妹ブランドであるBaccarat HotelsおよびTreehouse Hotelsでも共通して利用することができます。

Starwood Hotelsは、マーケティング、デザイン、運営、技術面での専門知識を活用し、世界で最も革新的でダイナミックなホテルブランドを展開しています。

詳細は以下の公式Webサイトをご覧ください。





■Starwood Hotels公式Webサイト： https://www.starwoodhotels.com/