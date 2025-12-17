熱間圧延コイル業界ビジネス情報：市場動向、競合分析、成長機会（最新版2026）

トヨタ新「ハイエース」が凄い！ “20年以上ぶり全面刷新”まもなくか！ 2種類の「カクカクボディ」＆“複数パワトレ”採用も示唆！ アレンジ豊富な「めちゃ広ッ車内」もイイ！ コンセプト披露で「次期型」に期待高まる！