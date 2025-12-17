2031年23.86億米ドル規模へ---在宅医療拡大を支える医療用酸素濃縮器の社会的役割
医療用酸素濃縮器とは、空気中の酸素を取り出し、濃縮した高濃度酸素を必要とする患者に供給する医療機器である。具体的には、気道疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、呼吸不全、在宅酸素療法、病院での酸素療法など、酸素補給を必要とする広範な用途に対応する装置群を指す。これには、据え置き型（ステーショナリー型）や携帯／ポータブル型といった形態があり、医療機関だけでなく在宅医療や高齢者ケア、慢性疾患管理、外出時の酸素療法など多様な環境で使われる。医療用酸素濃縮器は、酸素ボンベの補充不要、継続酸素供給の安定性、患者の移動や在宅ケア対応の柔軟性を実現することで、医療サービスのコスト効率化、利便性向上、そして患者の生活品質改善に貢献する“縁の下の基盤機器”である。
グローバルで加速する拡大基調：呼吸器ケアの拡充と高齢化が追い風
LP Information調査チームの最新レポートである「世界医療用酸素濃縮器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/268992/medical-oxygen-regulators）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが2.5%で、2031年までにグローバル医療用酸素濃縮器市場規模は23.86億米ドルに達すると予測されている。この背景には、世界的な高齢化の進展、呼吸器疾患の有病率増加、医療アクセスの改善、そして在宅医療や慢性疾患管理の拡大がある。とりわけ、慢性呼吸疾患（COPD、喘息、肺線維症など）の増加、高齢者人口の増加、在宅療養志向の強まりが、固定型および携帯型濃縮器の需要を後押ししている。加えて、医療インフラの整備と医療制度改革、保険適用の拡大、患者・家族のケア意識の高まりが、従来の病院中心の酸素療法から在宅・地域ケア中心への転換を促しており、それが装置普及の拡大に直結している。また、技術進化による装置の小型化、静音化、消費電力の低減、利便性向上などが進み、ユーザーフレンドリーな製品が増加している点も、普及を加速させる要因となっている。
図. 医療用酸素濃縮器世界総市場規模
図. 世界の医療用酸素濃縮器市場におけるトップ22企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
地域と企業：多様な競争構造と差別化戦略
LP Informationのトップ企業研究センターによると、医療用酸素濃縮器の世界的な主要製造業者には、Yuyue Medical、Inogen、Niterra、Haier Group、Philips、Teijin Pharma、DeVilbiss Healthcare、Invacare、Shenyang Canta、Omronなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約65.0%の市場シェアを持っていた。これらの企業は地域、製品戦略、顧客ターゲット、技術アプローチで多様なポジションを取っており、地域・用途・技術での差別化が進んでいる。北米および欧州では、高齢化社会、医療制度の充実、在宅医療や慢性疾患管理のニーズ拡大に伴い、携帯型・在宅用・病院用の酸素濃縮器需要が安定し、比較的高価格・高品質な製品が支持される傾向にある。ここでは、製品品質、静音性、連続酸素供給能力、保証・サービス体制などが競争上の鍵となる。一方、アジア太平洋や新興国市場では、コスト効率、信頼性、供給体制、価格競争力が重視され、量産性の高い大手メーカーや地場企業が市場シェアを拡大している。例えば、在宅医療需要の急増する中国やインドなどでは、携帯型・低価格帯と据え置き型の両方で需要が急拡大しており、コストパフォーマンスの高いモデルを展開するメーカーが優位になる。また、技術面では携帯性、静音化・省電力化、メンテナンス性、フィルター交換・サービス対応、そして遠隔モニタリングやスマートヘルスケアとの統合を見据えた差別化が進んでおり、企業戦略に新しい潮流が生まれている。競争構造は地域と企業の多様性によって厚みを持ち、単なる価格競争ではなく、用途、ユーザー（病院／在宅／モバイル）、技術仕様、サービス体制、規制対応といった複数軸での「ポジショニング争い」が展開されている。
