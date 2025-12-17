スチール製スプロケットの世界市場2025年、グローバル市場規模（炭素スチール製スプロケット、ステンレススチール製スプロケット）・分析レポートを発表
2025年12月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スチール製スプロケットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、スチール製スプロケットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のスチール製スプロケット市場は、2024年に1億4,800万米ドル規模で評価され、2031年には1億7,100万米ドルへ拡大すると予測されており、レビュー期間中の年平均成長率は3.5％とされています。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策適応を分析し、それらが市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの強靱性に及ぼす影響を包括的に評価しています。
スチール製スプロケットは高品質の合金鋼を用いて製造され、高強度や優れた耐摩耗性が特徴であり、各種伝動装置に広く用いられています。焼入れや焼戻しといった熱処理を施すことで硬度が向上し、一般的に硬度はHRC45～50に達し、高負荷・高速環境でも安定した性能を維持できる点が強みです。
本レポートは、メーカー別、地域・国別、種類別、用途別に、定量データと定性分析を組み合わせた詳細な市場分析を提供しています。競争状況、需給動向、市場変化に影響する主要因を整理するとともに、2025年における主要企業の市場シェア推計や製品例も掲載されています。
________________________________________
本調査の主な目的は、世界および主要国市場の機会総量を算定し、スチール製スプロケット市場の成長可能性を評価し、製品および用途別の将来需要を予測し、市場競争に影響を与える要素を明らかにすることです。
企業別プロファイルでは、Tsubaki、SKF、Linn Gear、Allied Locke、B&B Manufacturing、WM Berg、Sit S.p.A、Van Zeeland、Amec、Ryle Manufacturing などが対象となっており、売上数量、収益、製品構成、価格設定、粗利益、地域展開、技術革新などの視点から詳細に分析しています。また、市場成長を後押しする要因、阻害要因、新製品投入や承認動向などについても重要な洞察が提供されています。
________________________________________
市場セグメントは、種類別に炭素鋼スプロケット、ステンレス鋼スプロケット、その他の素材に分類されています。炭素鋼スプロケットはコスト効率と強度のバランスが良く、広範な用途で採用されています。
一方、ステンレス鋼スプロケットは耐腐食性に優れ、食品加工や化学分野といった衛生性や耐薬品性が求められる環境で多く使用されています。
用途別では、化学産業、食品加工、機械製造、農業機械、その他に分類され、工業分野の拡大に伴い各用途で安定した需要が見込まれています。特に機械製造および農業機械分野では、耐久性と信頼性が求められることからスチール製スプロケットの採用が増加しています。
________________________________________
地域別の市場分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に、市場規模、販売数量、消費額、成長率が示されています。
北米と欧州は成熟市場として安定した需要を持ち、特に高精度の製造業が多数存在する地域で規格化されたスプロケットの需要が見込まれています。
アジア太平洋地域は製造業の拡大と農業機械の普及を背景に高い成長が期待され、中国、インド、日本、韓国が主要市場として位置づけられています。南米と中東・アフリカ地域でも、産業インフラ整備の進展により市場拡大が見込まれています。
