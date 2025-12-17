ブロックチェーンの拡大する影響 市場見通しと機会
組織がデジタルプロセスで透明性、トレーサビリティ、セキュリティを強化しようとする中、ブロックチェーンは多くの分野で重要な技術になりつつある。グローバル マーケット モデルは主要なブロックチェーン用途を評価し、2024年から2034年にかけた現在の市場規模と予測成長をまとめた。本概要は、導入が進んでいる分野と次の成長波が見込まれる領域を示している。
市場規模と成長の概況
ブロックチェーンは製造、金融、農業、エネルギー、医療など幅広い産業に導入されている。既に定着している分野もあれば、新たなユースケースの出現で急速に発展する分野もある。
● 製造分野向けブロックチェーンは、セキュアなサプライチェーン、自動化、信頼できるデータ共有の需要に支えられ、最大かつ最速で成長する領域である。
● 銀行・金融サービス向けブロックチェーン、デジタル著作権管理向けブロックチェーン、農業および食品サプライチェーン向けブロックチェーンは、安全な取引、トークン化、製品のトレーサビリティに対する需要の高まりから急拡大している。
● 医療、エネルギー事業、セキュリティ分野でも、データ保護、分散型エネルギーシステム、サイバーセキュリティ強化のためにブロックチェーンが勢いを増している。
● ゲノミクス向けブロックチェーンは早期段階のニッチ分野だが、プライバシー配慮が必要な用途や個別化医療では将来的に大きな価値を生む可能性がある。
製造分野向けブロックチェーン 成長の先導領域
製造業ではサプライチェーンの可視化、品質管理、偽造対策のためにブロックチェーンが利用されている。市場規模は248.93億ドル、年平均成長率は65.0パーセントで、このセグメントが最も進んでおり急速に拡大している。ブロックチェーンは原産地から納品までの追跡、正確なサプライヤー記録の保持、ESG報告のための検証データ提供に役立っている。
銀行・金融サービス向けブロックチェーン 変革をもたらす分野
金融業界は安全な決済、迅速な決済処理、本人確認、分散型金融にブロックチェーンを導入している。市場規模は6.98億ドルで、年平均成長率は53.0パーセント。ブロックチェーンは不正の抑止、コンプライアンスの簡素化、国際取引の高速
化に寄与している。
デジタル著作権管理向けブロックチェーン クリエイターを支援
コンテンツ制作の拡大に伴い、クリエイターや出版社は所有権の保護とロイヤルティ管理のためにブロックチェーンを活用している。市場規模は0.16億ドルで小規模だが、成長率は47.5パーセントと速い。ブロックチェーンは所有権の検証、自動支払い、プラットフォーム横断での利用追跡を可能にする。
農業・食品サプライチェーン向けブロックチェーン トレーサビリティの向上
ブロックチェーンは食品供給網全体の信頼構築に貢献する。市場規模は0.58億ドルで、年平均成長率は47.3パーセント。ファームから消費者までの見える化を実現し、詐欺の抑制、リコールの迅速化、流通業者と消費者への信頼できる原産地情報提供を支援する。
医療向けブロックチェーン 患者情報の保護
