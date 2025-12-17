レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本廃棄物発電市場は持続可能な電力拡大に向け循環型経済取り組みを原動力に年平均成長率6.33％で拡大し2033年までに354億米ドル規模に達すると予測され
日本廃棄物発電市場は、資源循環型社会への移行とエネルギー安全保障の強化を背景に、持続的な拡大局面に入っています。最新の業界調査によると、日本廃棄物発電市場は2024年の約88億8,000万米ドルから、2033年には354億米ドル規模へと拡大する見通しであり、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.33％に達すると予測されています。この成長は、廃棄物処理能力の高度化とエネルギー回収効率の向上が同時に進行している点に大きな特徴があります。
廃棄物発電（WTE）とは、再利用や再資源化が困難な廃棄物を対象に、燃焼、ガス化、熱分解、嫌気性消化、埋立地ガス回収といった多様な技術を用いて、電力、熱、または代替燃料として再生するエネルギー変換手法を指します。日本では、特に一般廃棄物を高温で焼却し、その際に発生する熱をボイラーや蒸気タービンと連動させて発電するシステムが広く採用されており、都市部を中心に安定的な電力供給源として機能しています。
市場ダイナミクス：成長を支える技術革新と政策的後押し
日本廃棄物発電市場の成長を牽引している最大の要因の一つが、次世代型廃棄物発電技術の実用化と普及です。廃棄物発生量の増加に加え、埋立地不足という構造的課題を抱える日本では、廃棄物処理とエネルギー創出を同時に実現できるWTE技術への関心が急速に高まっています。政府もまた、循環型経済の推進や2050年カーボンニュートラル目標の達成に向け、WTE施設の新設・高度化を政策面から支援しており、民間投資の呼び込みが進んでいます。
企業レベルでは、排出ガス制御や熱回収効率を高めた高度制御型システムへの投資が活発化しています。2024年11月には、パワーハウス・エナジー・グループPlcが、日本において「廃棄物処理のための方法および装置」に関する特許を取得しました。この技術は、熱変換室（TCC）における精密な加熱制御を通じて、再利用不可能な廃棄物から高品質な合成ガス（シンガス）を生成する点に強みを持ちます。こうした技術革新は、エネルギー回収効率の向上だけでなく、排出削減や運用コスト低減にも寄与し、日本市場におけるWTE分野の競争環境を大きく変化させています。
主要企業のリスト：
● Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Co., Ltd. （MHIEC）
● Kanadevia Corporation
● Kawasaki Heavy Industries Ltd.
● JFE Engineering Corporation
● Ebara Environmental Plant Co., Ltd.
● Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
● Sekisui Chemical Co., Ltd.
市場の制約要因：資本集約性と運用上のハードル
一方で、日本の廃棄物発電市場には依然として克服すべき課題が存在します。特に、WTEプラントの建設や高度化には多額の初期投資が必要であり、資本回収までに長期間を要する点が市場拡大の制約となっています。加えて、高度な燃焼制御や排ガス処理技術を必要とするため、運転・保守における技術的難易度も高く、事業者にとって参入障壁となるケースが少なくありません。
さらに、日本では環境規制が厳格に運用されていることから、排出物の管理や地域住民への説明責任が重視されます。これにより、新規施設の立地選定や建設プロセスが長期化する傾向があり、一部地域では導入スピードが鈍化しています。これらの要素は、予測期間中における市場成長を抑制する要因として認識されています。
