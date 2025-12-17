TVアニメ『ばっどがーる』日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてコンテンツプリントの第1弾がランダム式で販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、12月17日（水）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、TVアニメ『ばっどがーる』のコンテンツプリント第1弾がランダム式で販売開始したことをご報告させていただきます。
TVアニメ『ばっどがーる』のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾はKVやキャラクターイラストを使用した全8種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「TVアニメ『ばっどがーる』ランダムブロマイド」
販売方法：ランダム式（全8種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/12/17（水）～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/badgirl-anime
■TVアニメ『ばっどがーる』
鋭い目つきに大きなピアス。
そしてド派手なツートンヘアーの高校1年生・優谷 優
彼女は誰もが道を空ける名の知れた不良娘（ばっどがーる）
……ではない。
根は超絶良い子である優の頭の中はいつも学園のマドンナ・水鳥亜鳥のことでいっぱい。
風紀委員長を務める亜鳥の気を引きたい優は、優等生を辞めて?ワルい不良″を目指すことに！
ワルぶってるけど全然ワルくない？？
自称・不良でちょっぴりおバカな少女の奮闘を描く
学園コメディ、開校（スタート）！！
【OFFICIAL SITE】https://badgirl-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/badgirl_anime
（C）肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
