「ことばの発達、大丈夫かな？」と思ったら 保護者向け通信講座「0～4歳のことばの育て方がわかる！四谷学院のまいにちことばレッスン」開講！
発達が気になる子どもをはじめ、その保護者や教育・福祉の現場で働く支援者に向けた教材を制作・提供し、発達支援分野で１５年以上の実績を持つ四谷学院通信講座（経営母体：株式会社 四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）は、お子さまの「ことばの発達」について悩みを抱える保護者向けのオンライン講座「０～４歳のことばの育て方がわかる！四谷学院のまいにちことばレッスン」（https://yotsuyagakuin-ryoiku.com/kotoba/）を、2025年12月17日に開講いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336601&id=bodyimage1】
■開発の背景
近年、お子さまのことばの発達に不安を抱える保護者が増加しています。「2歳なのに単語しか話さない」「発音が不明瞭」「指示が通らない」といった不安を抱きつつも、「どこに相談すればいいか分からない」「専門家に相談したいが敷居が高い」と感じ、適切な情報も得られないまま、一人で悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。また、周囲から「そんなものだよ」「様子を見ましょう」と言われて様子を見ていたけれど、後から「もっと早く適切な関わり方を知りたかった」と後悔している保護者も少なくありません。
ことばの発達を促すためには、「適切な時期に、適切な関わりを行う」ことが重要です。特に、脳の発達が活発な0～4歳の時期は、ことばを育む上でのゴールデンタイムとも言われています。この時期に、お子さまの発達段階に合った関わり方を知り、日常生活の中で実践していくことは、ことばの育ちに大きな影響を与えます。
そして、ことばのトレーニングは、特別な道具や教材がなくても、日常生活の中での関わり方を少し工夫するだけで行うことが可能です。保護者が専門的な知識に基づいた適切な関わり方を知ることで、自信を持ってお子さまに関われるようになり、親子のコミュニケーションの質が向上します。
こうした背景を踏まえ、四谷学院通信講座では言語聴覚士の編集協力のもと、保護者が日常生活の中で無理なく実践できる「ことばの育て方」を体系的に学べる講座を開講する運びとなりました。
■「まいにちことばレッスン」とは？
四谷学院のまいにちことばレッスンは、0～4歳のお子さまを持つ保護者を対象とした、オンライン形式の通信講座です。本講座の目的は、保護者がお子さまのことばの発達段階を理解し、日常生活の中で無理なく実践できる「ことばの育て方」を学ぶことで、自信を持ってお子さまに関われるようにすることです。そして何より、保護者の不安感や孤独感を減らし、「なんだか育児、ちょっと楽しいかも」と感じてもらえる時間を少しでも増やせるような講座でありたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336601&id=bodyimage2】
■専門的な内容を、はじめからていねいに
講座では、初めての方でも「ことばの育て方」について基礎から一つずつ学んでいけるように、順番や流れを工夫しました。
忙しい毎日の中、保護者には、無理なく自分のペースで学習を進めてほしい。けれども、せっかく時間を使って学ぶのだから、ことばの発達に関する理論や、専門家も現場で使っている高度で実践的なテクニックも知ってほしい。そんな思いから、短い時間でもしっかり知識を身につけられるように、大切なポイントをギュッと詰め込みました。講義動画は、1本10～15分とコンパクト。家事や育児のスキマ時間を活用して学習を進めることができます。
さらに、講座の後半部分には実際の事例に基づいた「ケーススタディ」も豊富に収録。学んだ知識を、日常の中ですぐに活用できることを大切にしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336601&id=bodyimage1】
■開発の背景
近年、お子さまのことばの発達に不安を抱える保護者が増加しています。「2歳なのに単語しか話さない」「発音が不明瞭」「指示が通らない」といった不安を抱きつつも、「どこに相談すればいいか分からない」「専門家に相談したいが敷居が高い」と感じ、適切な情報も得られないまま、一人で悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。また、周囲から「そんなものだよ」「様子を見ましょう」と言われて様子を見ていたけれど、後から「もっと早く適切な関わり方を知りたかった」と後悔している保護者も少なくありません。
ことばの発達を促すためには、「適切な時期に、適切な関わりを行う」ことが重要です。特に、脳の発達が活発な0～4歳の時期は、ことばを育む上でのゴールデンタイムとも言われています。この時期に、お子さまの発達段階に合った関わり方を知り、日常生活の中で実践していくことは、ことばの育ちに大きな影響を与えます。
そして、ことばのトレーニングは、特別な道具や教材がなくても、日常生活の中での関わり方を少し工夫するだけで行うことが可能です。保護者が専門的な知識に基づいた適切な関わり方を知ることで、自信を持ってお子さまに関われるようになり、親子のコミュニケーションの質が向上します。
こうした背景を踏まえ、四谷学院通信講座では言語聴覚士の編集協力のもと、保護者が日常生活の中で無理なく実践できる「ことばの育て方」を体系的に学べる講座を開講する運びとなりました。
■「まいにちことばレッスン」とは？
四谷学院のまいにちことばレッスンは、0～4歳のお子さまを持つ保護者を対象とした、オンライン形式の通信講座です。本講座の目的は、保護者がお子さまのことばの発達段階を理解し、日常生活の中で無理なく実践できる「ことばの育て方」を学ぶことで、自信を持ってお子さまに関われるようにすることです。そして何より、保護者の不安感や孤独感を減らし、「なんだか育児、ちょっと楽しいかも」と感じてもらえる時間を少しでも増やせるような講座でありたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336601&id=bodyimage2】
■専門的な内容を、はじめからていねいに
講座では、初めての方でも「ことばの育て方」について基礎から一つずつ学んでいけるように、順番や流れを工夫しました。
忙しい毎日の中、保護者には、無理なく自分のペースで学習を進めてほしい。けれども、せっかく時間を使って学ぶのだから、ことばの発達に関する理論や、専門家も現場で使っている高度で実践的なテクニックも知ってほしい。そんな思いから、短い時間でもしっかり知識を身につけられるように、大切なポイントをギュッと詰め込みました。講義動画は、1本10～15分とコンパクト。家事や育児のスキマ時間を活用して学習を進めることができます。
さらに、講座の後半部分には実際の事例に基づいた「ケーススタディ」も豊富に収録。学んだ知識を、日常の中ですぐに活用できることを大切にしています。