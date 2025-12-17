[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。12月8日から12月14日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■「好き」を力に、異色コラボを設計する。スト6×ドリエル「SLEEP FIGHTER」

https://dentsu-ho.com/articles/9541

#マーケティング#クリエイティブ#メディア/コンテンツ#企業経営

「好きを力に仕事をする」をテーマに、社員の個人的な関心や情熱を起点に活動する、電通の社内プロジェクトや人を紹介する本連載。今回は、ゲームソフトメーカー・カプコンのプロデューサー・松本脩平氏と電通の高津戸祐貴氏に、「好き」を力に仕事をすることの可能性についてお話をお聞きしました。記事を読む

著者：松本 脩平（カプコン）×高津戸 祐貴（電通 コネクションプランニング部）

■TikTok広告は、実店舗購買にどれだけ寄与するのか？

https://dentsu-ho.com/articles/9520

#マーケティング#デジタル/テクノロジー#データ分析#動画広告

電通・電通デジタルはTikTok for Businessと協力し、「TikTok Market Scope」のデータも活用しながら「実店舗購買」に対する定量的な広告効果の測定に挑戦しました。TikTok広告は、ユーザーの実店舗購買にどう影響するのか？TikTok for Business Japanの秋葉大輔氏と電通デジタルの小山圭太氏、電通の井崎正太郎氏にお話を伺いました。記事を読む

著者：秋葉 大輔（TikTok for Business Japan）×小山 圭太（電通デジタル TikTokグループ）×井崎 正太郎（電通 データ・テクノロジーセンター）

■マンガの力を世界に！集英社のアプリ編集長が語るコンテンツ戦略

https://dentsu-ho.com/articles/9531

#マーケティング#クリエイティブ#メディア/コンテンツ

集英社のデジタルマンガアプリ「少年ジャンプ＋」、世界配信用のアプリ「MANGA Plus by SHUEISHA」はどのようにはじまり、広がったのか。両アプリの立ち上げをけん引し、「MANGA Plus」の編集長を務める細野氏とマンガIPのタイアップ企画などを手掛ける大河氏に、集英社が見据えるコンテンツ戦略とグローバル展開についてお話を伺いました。記事を読む

著者：細野 修平（集英社）×大河 麻衣（集英社）×岩波 寿起（電通 出版ビジネス・プロデュース局）

■広告会社が見据えるメディアビジネスの未来 VR FORUM 2025

https://dentsu-ho.com/articles/9521

#メディア/コンテンツ#視聴率#AI#テレビ放送#広告効果

ビデオリサーチ主催のフォーラム「VR FORUM 2025～Next STANDARDをともに。」が開催され、東京ミッドタウンホールの会場とオンラインを合わせて4900人を超える参加がありました。2日間全19セッションの中から、「広告会社が見据えるメディアビジネスの未来」と題したセッションの様子をお届けします。記事を読む

著者：岩崎 秀昭（博報堂）×中村 光孝（電通）× 尾関 光司（ビデオリサーチ）

■早稲田×電通 共に未来をつくるクリエイティブセッション「未来学」開催レポート

https://dentsu-ho.com/articles/9544

#クリエイティブ#アイデア/発想法

2025年10月28日（火）、早稲田大学にて電通と早稲田大学商学部による特別共同講義「未来学 早稲田×電通 未来にひらめく200分」が開催された。本講義は、早稲田大学が「国際社会に貢献するビジネス・リーダー」の育成を目指して展開する「Global Management Program」の一環であり、全学の学生を対象に“未来をつくる思考法”を体験する機会として企画された。記事を読む

他にもぞくぞく！

電通報とは：

「社会を良くするクリエイティビティとは。」電通報は、2013年の立ち上げ以降、社会課題・マーケティング・経営・事業開発・都市開発・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな領域において「未来を構想するヒント」をお届けする、情報メディアサイトです。電通人ならではの「視点」を通して、生活者であり、ビジネスを突き動かす人々に、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

https://dentsu-ho.com/

※本コンテンツの著作権は株式会社電通に帰属します。無断での改変等はご遠慮ください。