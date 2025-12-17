高精度AI動画を生成！TopMediai、Topix・Klingなど最新動画モデルを搭載し、誰でも簡単にプロ品質動画制作が可能に
動画・音楽・音声関連のオンラインAIツールを提供するCleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月15日より、TopMediaiのAI動画生成機能における動画生成モデルの大規模アップデートを正式に開始しました。既存モデルを強化したVeo3.1に加え、滑らかな動作表現と高い同期性を実現する最新モデルを統合し、映像制作における表現力と操作性がさらに向上しています。
TopMediaiは、テキストや画像をもとに高精度なAI動画を自動生成できるオンラインプラットフォームとして、簡単なプロンプト操作だけで専門的な映像制作も手軽に行えるようになっています。今回の更新により長尺・高精細な動画表現にも対応できるようになったことで、クリエイターは企画映像からSNS向けコンテンツ、企業用プロモーション動画まで幅広く活用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337229&id=bodyimage1】
詳細はこちら：
画像から動画へ:https://jp.topmediai.com/app/image-to-video/
テキストから動画へ:https://jp.topmediai.com/app/image-to-video/
【主なアップデート内容】
今回のアップデートで実現した主な進化点は以下の通りです：
1. 多様な動画スタイルに対応
最新の AI モデルを組み合わせることで、クリエイターは映画的な映像、シネマティックプロモーション、SNS向けの動的表現など、さまざまなスタイルで動画生成が可能になります。プロンプトの工夫次第で、映像のニュアンスや演出効果が柔軟に変化します。
TopMediai
2. 長尺・一貫性の向上
Veo3.1 の進化により、シーンの連続性や物語性を保った1分以上の高品質動画生成にも対応。これにより、それまで短尺動画に限られていた用途も大きく広がります。
AIの情報インフラを構築し、日本のAI推進を加速
3. 音声リンクと同期表現
生成された動画は、環境音や音声ナレーション、BGM との同期が改善されており、視覚と聴覚の一体感がより自然な動画制作が可能です。
4. 高速生成・多量制作
Kling V2.5turbo の統合により、高速生成と量産制作が求められるシーンでも短時間で複数動画素材を生成でき、企画検証や大量投稿時の効率が向上します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337229&id=bodyimage2】
【操作ガイド：AI動画生成する方法】
TopMediai の AI 動画生成では、以下のステップで動画制作を進めることができます：
ステップ 1：素材の準備
テキストの説明文やイメージ画像をアップロードします。プロンプト入力だけで動画素材が自動生成され、シーン構成のベースが作られます。
ステップ 2：生成モデルの選択
用途や表現テーマに合わせて、最新の動画生成モデルを選択します。複数モデルを試しながら最適な表現を追求できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337229&id=bodyimage3】
ステップ 3：「生成」→ プレビュー → ダウンロード／共有
生成ボタンをクリックすると、数十秒～数分程度で完成動画が生成されます。その後、プレビューで内容を確認し、そのままダウンロードやシェアが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337229&id=bodyimage4】
【おすすめユーザー層・活用シーン】
