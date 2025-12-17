拡大するARとVRの影響 没入型技術の適用分野別市場インサイト
拡張現実と仮想現実の技術は身近になり高性能化が進んでおり、教育、医療、ゲーム、観光、小売など多くの産業に新たな機会をもたらしている。これらの没入型ツールは学び方やコミュニケーション、デジタル体験の在り方を変えつつある。2024年の市場規模と2034年までの予測に基づき、ARとVRの進化と今後大きく伸びる分野を概説する。
市場規模と成長の概況
ARとVRの領域には成熟した分野と急成長中のカテゴリーが混在する。市場は規模と成長軌道により分類できる。
1. 高成長かつ大規模市場
急速に拡大し既に大きな価値を持つ領域。
● 研修・教育向け拡張現実: 322億ドル、年平均成長率50.3パーセント。ARは実践的なスキル習得やオンボーディング、バーチャルラボを支援し、複雑なスキル習得を効率化する。
● 旅行・観光向け拡張現実: 214億ドル、年平均成長率39.3パーセント。ARのガイドツアーやリアルタイムオーバーレイ、拡張アプリが訪問者体験を豊かにする。
● 教育向け仮想現実: 161億ドル、年平均成長率39.4パーセント。VR教室や体験シミュレーションが没入型学習と遠隔教育の普及を後押ししている。
2. 高成長かつ中規模市場
急成長だが現時点では比較的小さな市場から出発している分野。
● 医療分野向け仮想現実: 42億ドル、年平均成長率47.2パーセント。疼痛管理、セラピー、手術計画、メンタルヘルス療法などでVRが活用される。
● VRソーシャルプラットフォーム: 15億ドル、年平均成長率60.9パーセント。メタバース的な没入型交流の関心が高まり、需要が拡大している。
3. 安定成長かつ大規模市場
すでに確立され、着実に拡大する分野。
● ゲーム向け仮想現実: 192億ドル、年平均成長率30.4パーセント。コンテンツの充実とハードウェアの進化が消費者採用を牽引している。
● ゲーム向け拡張現実: 136億ドル、年平均成長率23.8パーセント。位置情報を利用したARゲームが高いエンゲージメントを維持している。
4. 成長は中程度で中規模市場
一貫した成長を示すが成長率はやや控えめな分野。
● 医療向け拡張現実: 30.5億ドル、年平均成長率33.1パーセント。外科支援や診断のリアルタイム可視化に利用される。
● 小売向けAR: 26.8億ドル、年平均成長率30.7パーセント。バーチャル試着やインタラクティブな商品プレビューが購買体験を向上させる。
● 医療シミュレーション向け仮想現実: 47億ドル、年平均成長率29.3パーセント。現実的なトレーニングを繰り返し提供することで医療者の技能を高める。
● 金融・銀行・保険における拡張分析: 26億ドル、年平均成長率26.3パーセント。金融機関は意思決定支援、研修、不正検知のためにAR対応の分析ツールを活用している。
セグメント別インサイト
研修・教育向け拡張現実
ARはインタラクティブなシミュレーションを通じて実務訓練を可能にし、医療教育から技能研修まで安全で費用対効果の高い学習を提供する。
旅行・観光向け拡張現実
ARはデジタルオーバーレイや翻訳機能、博物館向けのインタラクティブガイドを通じて訪問体験を深め、言語の壁を低くする。
