家電とリフォームをセット割引「お家まるごと応援割プラス」12月17日開始消費者調査をもとに新サービス開発

～リフォームの実態調査をもとに新サービスを開発～ 気軽にご来店いただける家電量販店の強みを活用した新サービス 家電製品購入の“ついで”にリフォームもご提案 当社指定商品2点以上同時ご購入で家電もリフォーム商品も割引する 新サービス「お家まるごと応援割プラス」 12月17日（水）から実施

全国で約1,200店の家電量販店を運営する株式会社エディオンは、2025年12月17日（水）から、「家電製品」と「リフォーム」との2つのカテゴリから当社指定商品を各1点以上、合計2点以上を同時にご購入いただくと価格割引を行う新サービス「お家まるごと応援割プラス」をご提供します。





「家電とリフォームのエディオン」を掲げ、家電に次ぐ第2の柱としてリフォーム事業を強化

当社は2009年からリフォーム事業を本格的に展開し、「家電×リフォームの融合」というユニークなアプローチや、全国400店舗超の地域に密着した店舗網、家電販売により培った親近感や信頼感のあるサービスがご好評をいただいています。さらに今年、企業ブランドタグラインを「家電と暮らしのエディオン」から「家電とリフォームのエディオン」に刷新し、「会社売上高の10％をリフォームに」という目標を掲げ、家電に次ぐ第2の柱としてリフォーム事業を強化しています。

そのなかで、消費者のリフォームの実態を探り、ニーズにお応えしていくための「第1回全国リフォームトレンド調査」※を実施しました。その結果、気候・物価・健康といった社会課題から「家」と「家族」を守るためのリフォーム“まもリフォーム”がキーワードとして浮上しました。また、リフォームの依頼先として「家電量販店」が、「工務店・地元のリフォーム店」「ハウスメーカー」に次ぐ第3位で、選ばれる理由が「近くに店舗があり、相談しやすい」「信頼できる」「費用が安い」であることがわかりました。地域に密着した店舗網と、それによって築かれた信頼関係や親しみやすさ、家電と住宅設備の知見を組み合わせた“ワンストップ”でのリフォームが強みであることが裏づけられました。

※「第1回全国リフォームトレンド調査」

実施時期：2025年11月13日（木）～11月18日（火）、調査手法：インターネット調査、調査対象：直近5年間にリフォームをした全国の4,700人、調査委託先：マクロミル

従来サービスの対象商品を拡大し、リフォームをより身近なものに。

家電製品とリフォーム製品を同時に購入すると、それぞれの価格を割引する“ついで割”をコンセプトにした

新サービス「お家まるごと応援割プラス」を期間限定で提供。

今回の調査結果を踏まえて、期間限定でご提供する新サービスが「お家まるごと応援割プラス」です。これは、家電量販店が選ばれる理由「近くに店舗があり、相談しやすい」「費用が安い」に着目して開発したサービスで、家電の購入に訪れた“ついで”にリフォームをご検討いただく“ついで割”をコンセプトにして開発しました。従来、ご提供してきたリフォーム商品の割引サービス「お家まるごと応援割」の対象商品を家電製品まで拡大し、お客様の選択肢をより広げたサービスとしてご提供します。

「お家まるごと応援割プラス」では、冷蔵庫と洗濯機どちらかの「家電製品」と「リフォーム」の2カテゴリからそれぞれ当社指定商品を各1点以上、合計2点以上を同時ご購入いただくと、商品ごとに設定された割引を適用します。リフォームの対象商品は、同調査でリフォームの実施率が最も高いトイレのほか、2026年にリフォームを行いたい場所の第1位にあげられたキッチン、住まいの省エネに貢献するエコキュート、寒さが厳しいこの季節のバスタイムを快適にする浴室暖房乾燥機・脱衣所暖房機など幅広くご用意しました。IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロなど入れ替えの商品も対象となっており、小規模なリフォームをお考えの方にもご活用いただけるサービスになっています。

当店の販売の現場では、システムキッチンの入れ替えをするとそれに合わせたサイズ・デザインの冷蔵庫が必要になって追加で注文が入るケースが多く、快適な住まいづくりにはリフォームと家電をトータルでプランニングすることが重要であると考えています。本サービスを通じて、セットでのご購入を検討いただくことで、家電とリフォームの最適な組み合わせを実現し、統一性のある住まいづくりをお手伝いいたします。

本サービスを通じて、コーポレートメッセージに掲げる「買って安心 ずっと満足」を、家電とリフォームにおいて実現し、さまざまな社会課題から「家」と「家族」を守るリフォームを提案してまいります。

当社指定の「家電製品」（冷蔵庫または洗濯機）のいずれか1点以上と、「リフォーム商品」の1点以上を同時購入し、合計2点以上を購入した場合、それぞれ割引を行います。（一部対象外の商品があります）

＜組み合わせ例＞

システムバスとエコキュート、洗濯機を同時購入した場合、合計金額（税込）から10万円の割引を実施します。

「お家まるごと応援割プラス」概要

■実施期間：2025年12月17日（水）から開始

■対象店舗：エディオン直営店全店（454店舗：2025年3月時点）

■内容：実施期間内に、「家電製品」と「リフォーム」の2カテゴリからそれぞれ当社指定商品を各1点以上、合計2点以上を同時ご購入いただくと、商品ごとに設定された割引を適用します。1商品あたりの割引金額は5,000円から最大50,000円です。

■対象商品：以下の当社指定の商品が対象となります。

※一部対象外の商品があります

＜家電製品＞冷蔵庫（450Ｌ以上）／洗濯機（ドラム式洗濯機）

＜リフォーム＞キッチン／ユニットバス／エコキュート／トイレ／洗面化粧台／IHクッキングヒーター／ビルトインガスコンロ／レンジフード／ビルトイン食洗器／浴室暖房乾燥機・脱衣所暖房機／ガス給湯器・石油給湯器／水栓金具／キッチンボード／内窓

■家電製品と割引金額：

＜冷蔵庫＞

割引金額：10,000円

＜洗濯機（ドラム式洗濯機）＞

割引金額：10,000円

■リフォーム商品と割引金額：

＜キッチン＞

割引金額：40,000円

＜ユニットバス＞

割引単価：40,000円

＜エコキュート＞

割引金額：50,000円（ガス・石油給湯器からの買い替えの場合）

30,000円 （エコキュートから買い替えの場合）

＜トイレ＞

割引金額：10,000円 ※ぷち・パック対象

＜洗面化粧台＞

割引金額：10,000円

＜IHクッキングヒーター＞

割引金額：10,000円

＜ビルトインガスコンロ＞

割引金額：5,000円

＜レンジフード＞

割引金額：5,000円

＜ビルトイン食洗器＞

割引金額：5,000円

＜浴室暖房乾燥機・脱衣所暖房機＞

割引金額：5,000円

＜ガス給湯器・石油給湯器＞

ガス給湯器

割引金額：5,000円

石油給湯器

割引金額：5,000円

＜水栓金具（LIXIL グリーンタップ）＞

割引金額：5,000円

＜キッチンボード（ニトリ）＞

割引金額：10,000円

＜内窓＞

割引金額：5,000円

注意事項：

・税込み価格からの割引となります。

・商談値引き後、または割引後の価格にはご利用いただけません。

・シャワーヘッド、水栓金具、外壁屋根塗装リフォームも同時購入の対象としますが、同商品自体は割引の対象外となります。

・2026年1月1日以降、割引金額が一部変更になる場合がございます。

＜ご参考＞

エディオンのリフォーム事業について

エディオンでは、2009年からリフォームやオール電化、太陽光発電システム等を本格展開しております。中でもリフォームは、家電に次ぐ第2の柱として取り組みを強化しています。設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」や、キッチン・バス・トイレの内装を含めたリフォームを分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」、外壁屋根塗装、窓、ドアなどお家まわりをご提案する「おうちdeリフォ」などを販売しております。





主な取り扱い商品





エディオンのリフォームの３つの特長

１．豊富な年間実績

リフォーム・太陽光発電・オール電化の累計施工実績120万件以上の安心と信頼。

※2014年4月から2025年3月までの太陽光発電システム、エコキュート、IHクッキングヒーター、リフォームのエディオングループ工事実績。

２．パック料金による価格の明瞭化

パック料金化は、「工事にいくらかかるか分からない」などの不安要素を払拭し、リフォーム販売をパッケージ化（商品と付帯工事の基本仕様および価格をあらかじめすべて設定）して、お客様にとってより購入しやすくしたものです。その結果、家電量販店で唯一、経済産業省主催の「先進的なリフォーム事業者表彰」を受賞しまし

3. 10年あんしんサポート

・リフォーム「商品修理」「工事補修」

毎日、長く使うものだから、安心してお使いいただきたい。リフォーム商品修理・工事補修保証によりお客様の大切な商品を10年間サポートします。

・「屋内水まわり」「玄関カギ」緊急駆け付けサービス

電話対応だけでなく、「迅速・丁寧・安心」をモットーに水まわりや玄関のカギトラブルの際に専門のスタッフが直接ご自宅までおうかがいし、応急処置対応いたします。

・「24時間」「365日」リフォームコールセンター受付

24時間・365日コールセンターの専門スタッフがしっかりと丁寧に対応いたします。

リフォーム研修

リフォーム、オール電化、太陽光発電システム等の取り扱いには専門知識と高度な技術が必要です。リフォームから省エネ・節電関連まで幅広くお客様にご提案できるように、リフォーム・エコキュート・太陽光発電システムなどの研修センターを全国 4 箇所に設置し、工事担当者への効率的・効果的な技術研修だけでなく、営業担当者も含めた「販・工」一体の教育・研修を実施しております。