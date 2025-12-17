大阪市福島区を拠点とするオーダーテーラー「tailor O(テーラーオー)」(合同会社HOPE・代表：尾田 将志)は、創業3周年を迎え、日頃のご愛顧への感謝を込めて2026年1月1日(木)～3月31日(火)の期間、「tailor O 3周年記念オーダースーツフェア」を開催いたします。





グリーンスーツ





創業以来tailor Oは、20～40代を中心としたビジネスパーソンに挑戦を後押しする一着を提供してきました。





今回のフェアは、オーダースーツの魅力をより多くの方に体感いただくとともに、「細部に宿る価値」に触れていただくための特別企画です。









■3周年記念フェア 特典内容

1. 特製オリジナルソックスをプレゼント

tailor Oが監修したオリジナルデザインのソックスを来店者全員にご提供します。ビジネスに適したカラーリング・デザインなど、細部までこだわり抜いた一品です。

普段は見えにくい部分ながら、座った瞬間や歩いたときに上質さを演出する重要パーツです。





特製オリジナルソックス

2. ボタン無料アップグレード(通常有料オプション)

オーダースーツの印象を決定づけるボタン。今回のフェアでは通常オプション料金のボタンを無料で提供します。

ボタンはシチュエーションに合わせて選ぶ事ができる、オーダーならではの最終仕上げです。ビジネスシーンでは、第一印象の差がそのまま評価の差につながるため、こだわる価値が高いパーツです。





ボタンサンプル





オプションボタンの仕上がり1





■tailor Oの「こだわり」とは

代表・尾田 将志は、既製品では味わえないオーダースーツの魅力に社会人1年目で出会い、その変化を体感したことからブランドを創業しました。

「スーツを替えると、人生が変わる。」その実感をより多くの人に届けるため、

・フィットする着用感

・シーンに応じたデザイン提案

・誰もが挑戦しやすい価格帯(4～6万円台中心)

など、若手ビジネスパーソンにも手が届きやすいラインを構築しています。





tailor Oには、異業種からの転職者やフリーランスの顧客も多く、「新しいステージへ挑戦したい」という価値観を持つ人々に選ばれています。





ネイビーストライプ





■フェア開催の背景

創業3年を迎えるにあたり、tailor Oが最も大切にしてきたのは「挑戦する人を後押しする姿勢」です。

スーツは単なる衣服ではなく、自分らしく立つための装備。昨今ではテレワークやカジュアル化が進む一方で、「大事な場面だけは必ずオーダーで整えたい」という需要がむしろ増えています。

こうした背景を踏まえ、「オーダーの価値を誰もが気軽に体験できる」「細部にこそ違いが出ることを実感してほしい」という想いから本フェアの実施に至りました。









■代表コメント(合同会社HOPE 代表・尾田 将志)

「スーツは、ビジネスパーソンの挑戦の象徴だと考えています。どんな仕事でも、どんな環境でも、自分に合った一着は必ず背中を押してくれる存在になります。今回のフェアでは、オーダーの醍醐味である細部のこだわりを、ぜひ体験いただきたいと思っています。」









■ブランド概要

ブランド名： tailor O(テーラーオー)

運営会社 ： 合同会社HOPE

所在地 ： 大阪市福島区

代表者 ： 尾田 将志

事業内容 ： オーダースーツ事業／人材広告代理店

公式サイト： https://www.instagram.com/tailor_o_osaka