ヒロセ株式会社(本社：東京都江東区東陽、代表取締役社長：下元 伸彦)は、2025年12月19日(金)21:00～ABEMA TVで放送の「カンニング竹山のイチバン研究所」で紹介されますことをお知らせします。









番組は様々な分野でイチバンの企業を取り上げており、当社は『日本の基盤を見えないところから支える「重仮設」でイチバンの専門工事会社を目指す』企業として紹介されます。

今回は当社の基幹事業である「重仮設と仮設橋梁」について理解を深めていただけるように日向坂46・宮地すみれさんと共に工事現場や最新の取り組みなどを多方面から取材いただいています。ぜひ当日の放送をご覧ください。





ヒロセ株式会社 紹介番組告知(12月19日放送)





◆番組概要

世の中にはまだまだ知られていないイチバンが！

そんな様々な分野のイチバンを徹底取材！

「納得！！驚き！！いい話！！」ありの

明日からの生活に役に立つ！？かもしれない情報バラエティ









◆放送概要

・番組名 ： カンニング竹山のイチバン研究所

・放送日時 ： 2025/12/19 21：00～(ABEMA TV) 放送後から

YouTubeにて見逃し配信

・出演者 ： カンニング竹山さん、伊藤かりんさん、中田花奈さん、

森本茉莉さん(日向坂46)・宮地すみれさん(日向坂46)

・公式サイト： https://ichiban-kenkyujyo.com/

・見逃し配信： https://www.youtube.com/@ichibankenkyujo









◆会社概要

・会社名 ： ヒロセ株式会社

・所在地 ： 東京都江東区東陽4-1-13 東陽セントラルビル8F

・代表者 ： 代表取締役社長 下元 伸彦

・事業内容： 仮設鋼材のリース・販売・加工

仮設構造物の計画・設計・提案・工事施工

仮設橋梁のリース・販売

・URL ： https://www.hirose-net.com/





重仮設による山留工事の様子(ヒロセメガビーム(R))





仮設橋梁による災害対応事例(プレガーダー(R)橋/東日本大震災/気仙大橋)