やまや初業態のおむすび専門店「おむすびやまや マイング店」が12/24(水)オープン！
株式会社やまやコミュニケーションズ(本社：福岡県糟屋郡篠栗町、代表取締役社長：山本 正秀)は、2025年12月24日(水)に、やまやでは初の業態となるおむすび専門店「おむすびやまや マイング店」を、博多駅構内の博多エキナカ マイング エキナカキッチン(食品ゾーン)にオープンいたします。
さらに、「おむすびやまや マイング店」オープンを記念して、やまや公式アプリの来店スタンプが3倍貯まるキャンペーンを実施いたします。
おむすびやまや マイング店(外観パースイメージ)
【オープン背景】
東京などの都市では、おにぎり専門店が多数見られる一方、博多ではまだ多くありません。そこで、地元の皆さまや観光客の方々に、やまやの辛子明太子を最もおいしいかたちで提供できる場所をつくりたいという思いから、「おむすびやまや マイング店」を開業いたします。
当店では、鮭や梅など定番の具材に加え、九州ならではの名物具材など、やまやの明太子と相性抜群のおむすびをご用意しております。
おむすびメニュー(イメージ)
おむすびメニュー(イメージ2)
【店舗コンセプト・特徴】
「おむすびやまや マイング店」は、“やまやの辛子明太子と九州名物の具材のコラボレーションを楽しんでいただく”ことをコンセプトとしたおむすび専門店です。店内で丁寧に炊き上げるお米は福岡県朝倉市で育てた自社米を使用し、具材も店内で仕込みます。海苔は有明産の海苔を採用し、食べる直前にパリッとした食感をお楽しみいただけるよう、別添スタイルでご提供いたします。また、店内の冷蔵ショーケースには、やまや自慢の168時間熟成辛子明太子やからし高菜をご用意。おむすびをご購入されたお客さまは、専用のカップに詰めることができるため、やまやの味わいを存分にお楽しみいただけます。さらに、ご注文後に一つひとつお作りする、やまやの工場直送のできたてめんたいを贅沢に1本使用した、3種類のスペシャルなおむすびもご用意いたしました。大きめのおむすびにできたてめんたいを贅沢にのせた「ノーマル」と、炙ったできたてめんたいに特製のめんたいチーズソースをかけた「炙りめんたいバターチーズ」、そして、できたてめんたいと魚フライ、めんたいマヨを組み合わせた「めんたいのり弁手巻き」など、ご満足いただける内容となっております。お昼ご飯や軽食としてテイクアウトはもちろん、店内にはカウンター席を設けておりますので、お買い物や観光の合間でもお気軽にご利用いただけます。
おむすびやまや マイング店(外観パースイメージ2)
【メニュー(一部抜粋)】※全て税込表示
■おむすび
・銀鮭めんたい風味／440円
・とろさばめんたい風味／390円
・南高梅／390円
・銀だらみりん／590円
・おかか／390円
・上五島矢堅目の塩／290円
・鹿児島名物豚みそ／390円
・宮崎名物チキン南蛮～めんたいマヨソース～／390円
・大分名物とり天～あおさ粉まぶし～／390円
・やまやの岩海苔めんたい／390円
・やまやのうまだしあさりバター／390円
・博多和牛～明太醤油卵黄のせ～／590円
・うまだし鯛めし／390円
・できたてめんたいまるごと1本おむすび ノーマル／600円
・できたてめんたいまるごと1本おむすび 炙りめんたいバターチーズ／700円
・できたてめんたいまるごと1本おむすび めんたいのり弁手巻き／800円
■汁物
・うまだし豚汁／300円
■セット
・おむすび1個×うまだし豚汁／580円
・おむすび2個セット×うまだし豚汁／900円
・おむすび3個セット×うまだし豚汁／1,200円
※一部具材には追加料金がかかる場合があります。
できたてめんたいまるごと1本おむすび 炙りめんたいバターチーズ(イメージ)
【店舗概要】
店名 ：おむすびやまや マイング店
営業時間：9:00～21:00
店休日 ：施設に準ずる
TEL ：092-292-5118
所在地 ：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
博多エキナカ マイング1階
おむすびやまやロゴ
【キャンペーン概要】
オープンを記念して、やまや公式アプリの来店スタンプが3倍貯まるキャンペーンを実施いたします。
期間 ：2025年12月24日(水)～2026年1月12日(月)
対象店舗：おむすびやまや マイング店
▼やまや公式アプリ
https://www.yamaya.com/app/
今後もやまやは、辛子明太子をはじめとする製造や飲食店を通じ、九州の食文化を未来に伝えるべく、貢献してまいります。
【株式会社やまやコミュニケーションズ 会社概要】
社名 ： 株式会社やまやコミュニケーションズ
代表取締役社長： 山本 正秀
本社所在地 ： 〒811-2418 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号
事業内容 ： 辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業
HP ： https://www.yamaya.com/