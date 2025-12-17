株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ (所在地：東京都港区、代表取締役社長 大竹 健) より東京テアトル株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：太田 和宏)の配給を通じ、イオンシネマを中心に全国の劇場に提供する劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』が、2026年3月27日(金)にヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかにて公開することになりました。





最新作は、トーマスのミュージカル!？10曲以上をみんなで大合唱！トーマスと仲間たちの音楽祭での大奮闘を描いた、ミュージカルムービーのティザーポスターとティザー予告編が完成しました！





ティザーポスター





ソドー島が歌でいっぱいに！トラブルを乗り越え、音楽祭を成功させよう！

「ソドー島の音楽祭」が開催されることになり、機関車たちは大盛り上がり！ところが、島中の照明が全部壊れてしまうトラブルが発生。中止の危機に陥る中、トーマスと仲間たちが立ち上がります！





ソドー島の賑やかな音楽祭を背景に、「歌で心と心をつなぐよ」というキャッチコピーのもと、トーマスと、ケニア出身で音楽が大好きな女の子のタンク機関車ニアの歌声がソドー島に響き渡るような春らしいティザーポスターとなりました。同時に解禁された場面カットでは、トーマスたちが楽しそうに歌ったり、蒸気オルガンを運んだり、美しい音を出すクリスタルを見上げるなど、音楽がいっぱい。さらに、ティザー予告では、音楽祭に沸きたつソドー島で、島中の照明が壊れてしまうトラブルが発生し、トーマスと仲間たちが力を合わせて奮闘するドラマティックな仕上がりと

なっています。果たして音楽祭は無事に開催できるのでしょうか？トーマスと仲間たちの歌声と心が一つになり、美しい大合唱へと変化していく感動のクライマックスシーンは、必見です！





メインカット





劇中カット1





劇中カット2





劇中カット3





劇中カット4





劇中カット5





■おはなし

ソドー島のあちこちにステージが作られる「ソドー島の音楽祭」が開催されることになり、機関車たちは大盛り上がり！「トップハム・ハット卿のオペラ」や「ソルティの舟歌」、「マッコールさんの農場音楽隊」などの出演者たちはリハーサルに一生懸命。トーマスたちは色んな歌が楽しめるとワクワクが止まらない！ところが、練習中のオペラ歌手の歌声が、なんと島中の照明を壊してしまう!!照明がないとショーはできないとみんなが困り果てる中、トーマスと仲間たちが立ち上がる！果たして音楽祭は無事に開催できるのか？そして、トーマスたちは力を合わせて秘密のサプライズ・ステージで大成功を収めることができるのか！？









■作品概要

『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』

【公開表記】

2026年3月27日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかロードショー

【コピーライト】

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

【映画公式サイト】

ttps://movie2026.thomasandfriends.jp

【特報URL】

Youtubeきかんしゃトーマスチャンネル

https://youtu.be/jNixK7Dmpxs





原作 ： 「汽車のえほん」ウィルバート・オードリー

声の出演： 田中美海、越乃 奏、大久保瑠美、古賀英里奈、山藤桃子、山下七海、

土師亜文、竹内恵美子、武内駿輔、内野孝聡、神本綾華、

細谷カズヨシ、久遠エリサ、岡本幸輔

2025年/アメリカ・カナダ/約63分/ヴィスタ/カラー/5.1ch

日本語/原題 Sodor SINGS Together

提供 ： ソニー・クリエイティブプロダクツ

配給 ： 東京テアトル

配給協力： イオンエンターテイメント









■きかんしゃトーマスについて

きかんしゃトーマスは2025年に原作出版80周年を迎えた、未就学児に大人気のキャラクターです。1943年、イギリスの牧師 ウィルバート・オードリーが、はしかにかかって病床にいる息子・クリストファーのために話して聞かせた機関車のおはなし、それが現在子どもたちに大人気の「きかんしゃトーマス」の元となるおはなしでした。オードリー牧師は1945年から1972年の27年もの間にたくさんの作品を残しましたが、中でも1945年に出版されたトーマスの登場する「The Railway Series」はベストセラーとなり、彼の代表作となりました。

日本では、1973年にポプラ社が「汽車のえほん」シリーズの出版をスタートし、ロングセラーシリーズとして刊行が続いています。その後、イギリスの映像プロデューサー、ブリット・オールクロフトにより1984年に映像化されました。

現在までにエピソード数は700話以上にのぼり、世界200以上の地域で放送されています。

日本でも、絵本出版から50年、テレビ放送から30年以上の歴史があり、現在はNHK Eテレで毎週放送されています。また、玩具・絵本・アパレルといった商品に加えて、多様なイベント・テーマパーク・映画など、多数のタッチポイントで展開されています。





■きかんしゃトーマス公式 原作出版80周年特設サイト：

https://www.thomasandfriends.jp/80th





■きかんしゃトーマス公式 Youtube

https://www.youtube.com/@thomasandfriendsjp









