ジグノシステムジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土屋正巳、以下「当社」）は、ARスタンプラリーという部分的な手法にとどまらず、企画・導線設計・体験設計までを一括で支援する新しいAR活用サービス『AR Story Planner (エーアールストーリープランナー)』を提供開始いたします。

サービス名：AR Story Planner (エーアールストーリープランナー)サービスページURL：https://service.gigno.co.jp/ar-story-planner

サービスリリースの背景と課題

デジタル施策が普及する一方で、「一過性の企画」や「回遊につながりにくいイベント」が課題となっています。特にARスタンプラリーは施策として候補に挙がりやすい反面、企画力や導線設計が不十分なまま実施されるケースが多く、期待される回遊効果や地域との接点創出に結びつきにくい状況が続いていました。また、毎回ゼロから企画を立てる負担やコストも、導入のハードルとなっていました。当社はこうした現場の声を受け、AR体験を「回遊性向上の仕組み」として成立させるために、企画・導線・体験設計までを一体化したパッケージをご提供いたします。

＜課題例＞・ARを使った体験を設計するノウハウと予算の問題・ただARコンテンツを“載せるだけ”では、ユーザーの心に届きづらい・ストーリー構成や体験設計、技術実装までワンストップで依頼できる受け皿が少ない

『AR Story Planner』とは

ARスタンプラリーをはじめとしたAR施策を「企画・導線設計・体験設計」まで一貫して支援する、当社独自のAR活用プランニングサービスです。技術やクオリティだけに注力するのではなく、「誰に・何を・どのような流れで体験してもらうか」という全体像を設計することで、目的達成につながるAR施策を実現します。さらに、企画の型となるパッケージとしてご用意しているため、一から個別で開発をせずに低コスト・短納期で導入できる点も特徴です。もちろん、オリジナル要素を追加するカスタマイズにも対応いたします。

本サービスに込めた意図

ARスタンプラリーという技術を「その場限りの体験」に終わらせず、回遊や目的達成を最大化するためには「前後の体験設計が不可欠である」という考えがあります。イベント当日のコンテンツ体験だけでなく、事前のプロモーション、スムーズな体験、体験後のデジタル特典やリアルノベルティを適材適所に採用、そして体験の余韻を広げるSNS拡散。こうした一連の流れを設計することで、一過性の仕掛けではなく、次回参加や継続的な施策へと進化します。

活用例

①自治体・観光協会（観光回遊・地域活性化）観光地の回遊促進、商店街活性化、周遊イベントなど、導入事例が最も多い領域。②商業施設（来店誘導・館内周遊）ショッピングモール、百貨店、駅ビルなどでの集客・フロア回遊施策として安定したニーズ。③教育機関（オープンキャンパス集客）オープンキャンパスや文化祭で、校内周遊と参加者満足度向上に活用されるケースが増えている。④交通・移動関連（沿線/駅周辺の活性化）鉄道会社・バス会社による街歩き企画や沿線誘客イベントで採用が増加。⑤企業・ブランドプロモーション（販促イベント）ポップアップイベント、コラボキャンペーン、IP企画など、体験型プロモーションでの採用が拡大。

当社は今後も、地域活性化や商業施設の集客施策、教育機関での体験向上など、多様な領域で活用できるARソリューションの開発を進めてまいります。

https://gigno.co.jp/contact/

■関連リンク・制作実績：【駒澤大学様】ARを活用したデジタルスタンプラリーでキャンパスツアーを企画・制作：https://gigno.co.jp/works/komazawa/・サービス：「ARコンテンツ制作」に導入事例『TOKYO FM 開局55周年記念ARフォトフレーム』を追加しました。：https://gigno.co.jp/service/ar/

■ジグノシステムジャパン株式会社について1996年設立。株式会社エフエム東京のグループ企業で各種クリエイティブやSIを担当。企業様向けへのWEBや3DCG、メタバース空間等のクリエイティブ制作、システムサービス開発を中心としたソリューションを提供するほか、消費者様向けに各携帯キャリア公式サイトやLINEスタンプなどのデジタルコンテンツを配信する事業を展開する。

https://gigno.co.jp/

※本文中の会社名または商品名は各社の商標または登録商標です