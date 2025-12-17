東京工芸大学(学長：吉野弘章、所在地：東京都中野区、以下、本学)は、2026年1月10日(土)に「コウゲイゲームショウ2026(以下、本ゲームショウ)」を開催します。本ゲームショウは、昨年に続き、演習授業を通じて学生自らが制作したテレビゲームやボードゲームなど、バラエティに富んだゲーム作品14点を一般公開し、試遊いただく企画です。





東京工芸大学「コウゲイゲームショウ2026」チラシ表





本ゲームショウでのゲーム作品は、年間を通して学生自らがチーム編成、企画立案・プレゼン、制作、展示場所のレイアウト、設営、ポスター・チラシ等の作成、展示、最終発表までを一貫して行う演習授業である3年次配当科目「ゲーム制作応用」の中で制作したものです。

この授業は作品をチームで協力して制作する過程だけでなく、成果物を学内外へ公開展示することで、客観的批評や評価に向き合い、ゲーム開発に必要な総合スキルを学んできた学生がクリエイターとしておもてなしの精神を体感することを目的としています。





ゲームは工学、数学、美学、文学、さらに心理学や文化人類学と、多様な要素を持ちます。本学ゲーム学科では、技術と表現の集積であるゲームを学問としてとらえ、ゲームクリエイターの教員達が幅広い教育を行っています。

本学は、1923年の創立当初からテクノロジーとアートを融合した教育・研究を推進し続けてきました。本ゲームショウは、創立以来、工芸融合を推進する本学にとって相応しい企画です。





昨年、東京工芸大学で開催された「コウゲイゲームショウ2025」の様子





当日は、未来のゲームクリエイターたちによる多彩なゲーム作品14点が展示されます。今年は、テレビゲームやボードゲームに加え、通常のゲームコントローラー以外の入力デバイスで遊ぶゲーム作品も公開します。小学生から大人まで幅広い世代が楽しめるバラエティに富んだゲーム作品を、ぜひ体験してください。

来場者はゲーム作品体験後に、入場時に配布される3枚のコインを使って、気に入ったゲーム作品に投票することができます。投票数が最も多かった作品が、今年のグランプリに選ばれます。

また、本ゲームショウは本学と地域社会の連携を強化し、特に近隣の小学校の生徒たちにメディア芸術の価値を体験してもらうことも目的としています。





「工学と芸術を掛け合わせて未来を変える」。東京工芸大学は、テクノロジー(工学)とアート(メディア芸術)を融合し、新たな価値の創造を目指す本学ならではの教育・研究をこれからも続け、地域とともに歩いていきます。

本ゲームショウの概要は以下のとおりです。





東京工芸大学「コウゲイゲームショウ2026」チラシ裏1





東京工芸大学「コウゲイゲームショウ2026」チラシ裏2





東京工芸大学「コウゲイゲームショウ2026」チラシ裏3





■コウゲイゲームショウ2026

開催日時： 2026年1月10日(土)13：00～17：00

会場 ： 東京工芸大学中野キャンパス6号館6B01（東京都中野区弥生町1-10）

入場料 ： 無料 ※小学校低学年以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。

アクセス： 地下鉄／東京メトロ丸ノ内線

都営地下鉄大江戸線-中野坂上駅下車 徒歩約12分

主催 ： 東京工芸大学芸術学部ゲーム学科

URL ： https://www.t-kougei.ac.jp/activity/archives/2025/article_86617.html

【展示作品】

・すべろペンギン

・Fish stick

・TYSTAR

・ROLLING WHEELS

・ラコロコ！

・ぼくらはろきゃっつ！

・find out

・Sticky Adventure

・＃神バズバトラー

・BREAK＆BUILD

・Flick Wizard

・界天鬼

・Core Break

・ディスプレイを用いたメディアアート









■東京工芸大学

東京工芸大学は1923(大正12)年に創設された「小西寫眞(写真)専門学校」を前身とし、創設当初から「テクノロジーとアートを融合した無限大の可能性」を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。

URL： https://www.t-kougei.ac.jp/





東京工芸大学ロゴ





■東京工芸大学芸術学部ゲーム学科

ゲームを学問としてとらえ、技術面はもちろん文化や教養など幅広い知識を身につけます。モーションキャプチャースタジオなど最先端の実験環境と、学生一人ひとりの志向に合わせて「企画」「デザイン」「プログラム」といった3つの専門分野を追求できるカリキュラムを持ちます。

「未来の遊びを創造する」をテーマに、ゲームクリエイターの教員達が世界で通用する人材を送り出しています。