「大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭」12月31日・1月1日放送！CS衛星劇場
CS放送「衛星劇場」では、「大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭」と題し、THE ALFEEのライブを12月31日から1月1日にかけて24時間(+1時間)連続で一挙放送します。衛星劇場初登場となる「THE ALFEE 30th anniversary Count Down 2005 TIME AND TIDE」と、高見沢俊彦のソロコンサート「Takamiy Legend of Fantasia 2012 ULTRA STEEL Live at Tokyo International Forum Sep.01.2012」を含む、全12本のライブをお楽しみください！
大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭 放送スケジュール
12月31日(水)
午後5：00 THE ALFEE 16th Summer 1997 Emotional Field Heat ＆ Beat Emotion I午後6：30 THE ALFEE 16th Summer 1997 Emotional Field Heat ＆ Beat Emotion Ⅱ午後8：00 THE ALFEE Count Down 1997 EMOTION Live at BUDOKAN Dec.24午後10：10 THE ALFEE in NY at Forest Hills Stadium 1st.July.1998深夜0：30 THE ALFEE 17th Summer TOKYO ONE NIGHT DREAM 16 August 1998深夜2：30 THE ALFEE Count Down 1998 Nouvelle Vague Live at BUDOKAN Dec.24
1月1日(木)
午前5：00 THE ALFEE 18th Summer A.D.1999 Millennium Carnival I午前6：35 THE ALFEE 18th Summer A.D.1999 Millennium Carnival Ⅱ午前8：15 THE ALFEE in BERLIN at Brandenburg Tor 26th. September. 1999午前10：10 THE ALFEE Final Count Down A.D.1999 Live at BUDOKAN Dec.24午後0：45 THE ALFEE 30th anniversary Count Down 2005 TIME AND TIDE 午後3：10 Takamiy Legend of Fantasia 2012 ULTRA STEEL Live at Tokyo International Forum Sep.01.2012
THE ALFEE 30th anniversary Count Down 2005 TIME AND TIDE
[放送]1月1日(木) 午後0：45～2004年に30周年を迎えたTHE ALFEEの12月31日に大阪城ホールで行われたカウントダウン・ライブ。
Takamiy Legend of Fantasia 2012 ULTRA STEEL Live at Tokyo International Forum Sep.01.2012
[放送]1月1日(木) 午後3：10～2012年9月1日に、東京国際フォーラムで行われた高見沢俊彦のソロコンサート。マーティ・フリードマンらギターリストが集結。
★「大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭」詳細はこちらhttps://www.eigeki.com/special/THEALFEE
★「大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭」予告動画はこちらYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=6jtQXXy6xLg
★CS衛星劇場ご視聴はこちらからhttps://www.eigeki.com/page/howto
