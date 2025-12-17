TCL¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑÆ±»þ¤ËÆüËÜ¸ÂÄê¡ÖAIÀáÅÅ¥¨¥¢¥³¥ó¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯É½―― 12·î15Æü ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¼°¡õ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ
¥°¥íー¥Ð¥ë²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É ³ô¼°²ñ¼ÒTCL JAPAN ELECTRONICS(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾Õ »¿)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü(·î)¡¢ÅìµþÅÔÆâË¿½ê¤Ë¤Æ¡ÖTCL¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¼°¡õ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥ÉÃË»Ò¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤¬¡¢TCL¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËÀµ¼°½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡ÖAIÀáÅÅ¥¨¥¢¥³¥ó¡×¥·¥êー¥º(ÆüËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë)¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÇØ·Ê
¡ÚTCL TEAM ²ÃÆþ¤«¤éËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Þ¤Ç¡Û
2025Ç¯10·î27Æü¤Ë¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤¬ TCL Japan ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTCL TEAM¡×¤ØÀµ¼°²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢TCL¤ÏÊ¿ÌîÁª¼ê¤È¶¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢º£²ó¤Î ¡ÖTCL¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¼°¡õ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×(12·î15Æü³«ºÅ¡Ë ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼êxTCL
¢£ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
TCL¤Ï¡ÖInspire Greatness¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤È¶¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿Ä©Àï¡¦³×¿·¡¦¾ðÇ®¤ò½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ëÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Î¡ÈÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëÎÏ¡É¤¬TCL¤ÎÍýÇ°¤È¶¯¤¯¶¦ÌÄ¤·¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àーµ¯ÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È
ÅöÆü¤Ï¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¾å±Ç¸å¡¢TCL JAPAN ELECTRONICS ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¾Õ »¿¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬ËÜÉô ËÜÉôÄ¹¡¦µ×ÊÝÅÄ ÆÆ¤¬Mini LEDµ»½Ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¡¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Èº£¸å¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¿ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢Á´¹ñ»æ¡¢ÀìÌçÇÞÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢TCL¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿(Photo: TCL Japan)
(1) È¯É½²ñ¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¼°¤ÎÍÍ»Ò
È¯É½²ñ¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¼°¤ÎÍÍ»Ò 1
È¯É½²ñ¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¼°¤ÎÍÍ»Ò 2
È¯É½²ñ¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¼°¤ÎÍÍ»Ò 3
È¯É½²ñ¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¼°¤ÎÍÍ»Ò 4
È¯É½²ñ¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¼°¤ÎÍÍ»Ò 5
(2) ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò(Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê)
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò(Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê)1
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò(Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê)2
(3)¡ÖAIÀáÅÅ¥¨¥¢¥³¥ó¡×¤ò´Þ¤á¾¦ÉÊÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢
¡ÖAIÀáÅÅ¥¨¥¢¥³¥ó¡×¤ò´Þ¤á¾¦ÉÊÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢ 1
¡ÖAIÀáÅÅ¥¨¥¢¥³¥ó¡×¤ò´Þ¤á¾¦ÉÊÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢ 2
¢£ Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê ¥³¥á¥ó¥È(ÅöÆü¤ÎÈ¯¸À¤è¤ê)
½¢Ç¤¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°ìÈÖ¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤âÌµ»ö¤Ç¡¢·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤Î¶¥µ»¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÇÁü³ÎÇ§¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÎý½¬Æ°²è¤ò¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¢¤ë»þ¤ÏÂç²èÌÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²óÅ¾¤¬Â¿¤¤¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²èÌÌ¤Ç¥¹¥íーºÆÀ¸¤¹¤ë¤ÈºÙ¤«¤¤Æ°¤¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TCL ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëTCL¤È¶¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Ï¡¢ËÜÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¼¡²óÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TCL¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÊ¿ÌîÁª¼ê¤ÎÄ©Àï¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¾¦ÉÊ¡ÖAIÀáÅÅ¥¨¥¢¥³¥ó¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯É½
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢TCL JAPAN ELECTRONICS±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¦¿ù¸¶½ÓÍµ¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ ¡ÖAIÀáÅÅ¥¨¥¢¥³¥ó¡×¥·¥êー¥º ¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¼¼Æâ²¹ÅÙ¡¦³°µ¤²¹¡¦É÷ÎÌ¤Ê¤É¤òAI¤¬¼«Æ°ºÇÅ¬²½¤·¡¢¾Ê¥¨¥Í¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÆüËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï6¾ö～14¾ö¤Þ¤ÇÊ£¿ô¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«Í½Äê¡£
È¯Çä¤Ï2026Ç¯1·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¡¢»Ô¾ì¿äÄê²Á³Ê¤Ï²¼µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü 6¾ö (2.2kW)¡¡TAC-P2225I-W¿äÄê²Á³Ê80,000±ßÁ°¸å
¡ü 8¾ö (2.5kW)¡¡TAC-P2525I-W¿äÄê²Á³Ê90,000±ßÁ°¸å
¡ü 10¾ö(2.8kW)¡¡TAC-P2825I-W¿äÄê²Á³Ê100,000±ßÁ°¸å
¡ü 14¾ö(4.0kW)¡¡TAC-P4025I-W¿äÄê²Á³Ê120,000±ßÁ°¸å
¤Þ¤¿¡¢ËÜÈ¯É½²ñ¤Ï¡¢TCL Japan ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ»Ô¾ì¤ØËÜ³ÊÅª¤Ë»²Æþ¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤¹¾ì¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ TCL¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÀïÎ¬
TCL¤Ï¡¢Mini LED¡¦Google TV¡¦Âç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ÉÊ£¿ôÎÎ°è¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦20°Ê¾å¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¡¢32,000·ïÄ¶¤ÎÆÃµö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÇòÊª²ÈÅÅ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Mini LED¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁÊµá¶¯²½¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î³ÈÂç¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¶õÄ´¥«¥Æ¥´¥êー¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³èÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÍ½Äê
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó·×²è¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓCM¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¡¦OOH ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âç·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Æ¥ì¥ÓCM(Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê½Ð±é)¡¡¡¡¡§12·î16Æü～2·î22Æü
¡ü ¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð(Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê½Ð±é)¡§11·î21Æü～2·î22Æü
¡ü OOH(Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê½Ð±é)¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§12·î1Æü～12·î28Æü
TCL TEAM ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿ÌîÁª¼ê¤ÎÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖInspire Greatness¡×¤ò¤è¤ê¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒTCL JAPAN ELECTRONICS
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÀöÂõµ¡¡¢¥â¥Ë¥¿ー¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÅù¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡§160°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¡¢Mini LEDµ»½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦²ÈÅÅ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£